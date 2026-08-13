L'Atalanta si trova ad affrontare un'importante battuta d'arresto in vista dell'imminente stagione calcistica. La squadra bergamasca dovrà infatti fare a meno di Kamaldeen Sulemana, uno dei suoi esterni offensivi più promettenti, per un periodo significativo. Il giovane talento classe 2002 ha riportato un serio infortunio al ginocchio sinistro, una circostanza che lo esclude categoricamente dall'inizio del campionato e che richiederà un prolungato periodo di recupero prima del suo rientro in campo.

La dinamica e la diagnosi dell'infortunio

L'incidente che ha coinvolto Kamaldeen Sulemana si è verificato durante l'amichevole precampionato disputata l'8 agosto contro la formazione tedesca dello Schalke 04.

Nel corso del secondo tempo di quella partita, il giocatore ha avvertito un problema che lo ha costretto a fermarsi. Gli esami diagnostici approfonditi, effettuati in data odierna, hanno purtroppo confermato la gravità della situazione: è stata riscontrata una lesione del collaterale mediale di secondo grado al ginocchio sinistro. Questa diagnosi implica un danno significativo al legamento, che necessita di tempi di guarigione non brevi.

Le implicazioni per la formazione nerazzurra

L'assenza di Kamaldeen Sulemana rappresenta un problema non trascurabile per l'Atalanta e per il suo assetto tattico. Il giocatore, noto per la sua qualità tecnica e la sua velocità sulla fascia, era considerato un elemento chiave per le manovre offensive della squadra.

La sua indisponibilità costringerà il club e lo staff tecnico a rivedere i piani e a valutare con attenzione soluzioni alternative. Sarà fondamentale individuare chi potrà ricoprire il ruolo sulla fascia sinistra, sia per quanto riguarda la formazione titolare che per garantire adeguate rotazioni durante le partite, in attesa del completo recupero del calciatore.

Un precedente nel vivaio atalantino

La situazione di Sulemana richiama alla mente un caso analogo che aveva interessato un altro giovane esterno sinistro dell'Atalanta, Lorenzo Bernasconi. Quest'ultimo aveva subito una lesione tra il primo e il secondo grado del legamento collaterale mediale, ma al ginocchio destro, in seguito a uno scontro avvenuto durante una partita di Coppa Italia.

Anche in quella circostanza, le previsioni sui tempi di recupero erano state caratterizzate da incertezza, essendo strettamente dipendenti dall'evoluzione clinica e dagli esiti degli accertamenti strumentali successivi. Questo precedente sottolinea la complessità e la delicatezza di tali infortuni, che richiedono cautela e un percorso riabilitativo meticoloso.