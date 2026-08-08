Al Mortgage Matchup Center di Phoenix, la prima giornata dei Campionati USA di ginnastica artistica Xfinity 2026 ha visto Charleigh Bullock guidare la classifica all-around senior e Addalye VanGrinsven dominare le junior con 53.150 punti.

Senior: Bullock in testa all'all-around

Nella categoria senior, Charleigh Bullock (Capital) ha conquistato la vetta dell'all-around con 28.250 punti. Seguono Hezly Rivera (WOGA, 28.200) e Skye Blakely (Florida, 27.950). Nei singoli attrezzi, Claire Pease (WOGA) ha eccelso nella vault, Bullock nelle parallele (14.250), Blakely nella trave (13.750) e Rivera nel corpo libero (14.000).

Highlights delle rotazioni senior

Le ginnaste hanno offerto esibizioni di alto livello. Nella prima rotazione, Claire Pease ha eseguito un doppio doppio al corpo libero (13.550), mentre Jade Carey ha combinato un doppio doppio e un triple-double (13.750). Sulla trave, Skye Blakely ha presentato un triple wolf turn con dismount doppio tuck (13.750). Hezly Rivera ha quasi "incollato" il suo doppio twist Yurchenko alla vault, ottenendo 14.200.

Nella seconda rotazione, Skye Blakely ha eccelso alle parallele con una combinazione di Stalder, Tkatchev e Van Leeuwen (14.200). Nella terza rotazione, Reese Esponda ha salvato una difficoltà alle parallele, chiudendo con un doppio tuck. Charleigh Bullock ha eseguito una sequenza solida con uno stuck dismount, e Hezly Rivera ha confermato la sua forza alla vault con un altro 14.200.

Junior: VanGrinsven domina con record personale

Tra le junior, Addalye VanGrinsven (Pacific Reign) si è imposta nell'all-around con 53.150 punti, con quasi due punti di vantaggio su Eva Doherty (World Class, 51.200) e Kylie Smith (Cincinnati, 51.150). VanGrinsven, che ha festeggiato il suo quindicesimo compleanno il giovedì, ha stabilito un record personale e ha introdotto una nuova coreografia al corpo libero, iniziando con un doppio layout (13.600).

La giovane atleta ha commentato: "Sono orgogliosa di come mi sono ricomposta e ho superato ogni dubbio, nonostante gli allenamenti potessero andare meglio." Con un solido vantaggio, VanGrinsven punta a "mantenere la calma" domenica per il suo secondo titolo nazionale in meno di un mese, in quella che sarà la sua ultima gara da junior prima del passaggio ai senior.

Campionati Xfinity 2026: date e favorite

I Campionati USA Xfinity 2026 si svolgono al Mortgage Matchup Center di Phoenix dal 6 al 9 agosto. La competizione femminile è articolata in due giornate: venerdì 7 agosto (Day 1) e domenica 9 agosto (Day 2). Le sessioni junior e senior sono previste alle 12:00 e 19:00 (MST) il venerdì, e alle 10:00 e 15:00 (MST) la domenica.

Tra le favorite senior per il titolo spiccano Hezly Rivera, campionessa nazionale all-around in carica e medagliata mondiale, e Charleigh Bullock, neo-senior con una brillante carriera junior.