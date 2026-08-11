Nadia Battocletti ha scritto una pagina memorabile nella storia dell'atletica italiana, trionfando con la medaglia d’oro nella finale dei 3000 metri ai Mondiali indoor di atletica leggera. L'evento, svoltosi a Toruń, in Polonia, ha visto la mezzofondista trentina imporsi con un tempo eccezionale di 8’57"64. Una prestazione che ha lasciato le avversarie a distanza: l'argento è andato alla statunitense Emily Mackay, con un tempo di 8’58"12, mentre il bronzo è stato conquistato dall’australiana Jessica Hull, che ha fermato il cronometro a 8’58"18.

Questo straordinario successo di Battocletti rappresenta il secondo titolo iridato per l’Italia in questa edizione dei campionati, aggiungendosi all'oro precedentemente ottenuto da Andy Diaz nel salto triplo, consolidando così un inizio di rassegna particolarmente brillante per la delegazione azzurra.

La tattica vincente di Battocletti

La gara dei 3000 metri ha offerto momenti di grande tensione e strategia, con una svolta decisiva che si è manifestata a due giri dalla conclusione. In quel frangente, Nadia Battocletti ha dimostrato la sua determinazione prendendo saldamente il comando. Nonostante un tentativo di sorpasso da parte di Jessica Hull a circa 300 metri dal traguardo, l’atleta azzurra ha saputo reagire prontamente e con grande lucidità.

A soli 150 metri dalla linea d'arrivo, ha sferrato un cambio di ritmo fulmineo e inarrestabile, distanziando in modo netto le sue concorrenti e involandosi con autorità verso la vittoria, tagliando il traguardo da vera campionessa.

Una giornata storica per l'Italia dell'atletica

La serata di Toruń si è incisa come una delle più memorabili nella storia dell’atletica italiana. Il trionfo di Nadia Battocletti nei 3000 metri è stato infatti affiancato da un'altra impresa eccezionale: Zaynab Dosso ha conquistato l’oro nei 60 metri, contribuendo a un bilancio straordinario di tre medaglie d’oro azzurre in una singola giornata di competizioni. Questo risultato complessivo – con gli ori di Battocletti, Dosso e Diaz – costituisce un record storico senza precedenti: è la prima volta in ben 41 edizioni dei Mondiali indoor che l’Italia riesce a ottenere tre titoli iridati in un solo giorno.

Un'ulteriore sottolineatura di questa impresa è data dal fatto che due di questi ori sono arrivati nella stessa serata, rendendo la performance ancora più eccezionale.

Il prestigioso palmarès di una campionessa in ascesa

Per Nadia Battocletti, questa vittoria rappresenta il suo primo titolo mondiale al coperto, un traguardo di grande prestigio che corona una stagione già ricca di successi e conferme. Questo alloro iridato si aggiunge a un palmarès internazionale già notevole e in continua espansione, che include l’argento olimpico conquistato nei 10 000 metri a Parigi 2024, un argento e un bronzo ai Mondiali di Tokyo 2025, e i due ori europei ottenuti a Roma nel 2024, rispettivamente nelle specialità dei 5000 e dei 10 000 metri.

La sua affermazione a Toruń consolida ulteriormente il suo ruolo di protagonista assoluta e di riferimento nel panorama del mezzofondo a livello sia europeo che mondiale, proiettandola verso nuovi e ambiziosi obiettivi futuri.