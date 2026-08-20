La giovane Sara Bejlek, vent’anni, ha compiuto un’impresa memorabile agli ottavi di finale del torneo di Cincinnati, sconfiggendo la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka. Questa vittoria storica, la più significativa della sua carriera, proietta la tennista ceca nei quarti di finale del prestigioso evento, dove affronterà Madison Keys. Bejlek si è imposta con il punteggio di 7-6(7), 6-4, in un incontro disputato sul campo centrale nella serata di mercoledì che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.

Il match ha preso una piega drammatica già nel primo set.

Sabalenka, in vantaggio 6-5 nel tie-break, ha manifestato la propria frustrazione danneggiando la racchetta e perdendo il suo antivibrazioni, un oggetto mai più ritrovato nonostante la ricerca con i raccattapalle. Bejlek, attuale numero 35 del ranking, ha saputo cogliere il momento chiave, annullando con freddezza due set point e aggiudicandosi il parziale con un combattuto 7-6(7).

Nel secondo set, la determinazione di Bejlek è emersa con prepotenza. Dopo essersi trovata in svantaggio per 4-1, la giovane ceca ha orchestrato una rimonta impressionante, pareggiando i conti sul 4-4. Ha poi strappato nuovamente il servizio all'avversaria per portarsi sul 5-4 e ha sigillato la partita con un game perfetto al servizio, dimostrando grande solidità mentale e tecnica.

Analisi del match e statistiche chiave

La prestazione di Sara Bejlek è stata caratterizzata da una notevole agilità in campo e da un dritto in topspin particolarmente efficace, elementi che hanno costretto Sabalenka a commettere ben 43 errori non forzati. La tennista ceca ha chiuso l'incontro con 17 vincenti e 22 errori non forzati, un bilancio che evidenzia la sua capacità di gestire il gioco sotto pressione. Dal canto suo, Sabalenka ha realizzato 39 vincenti, ma la sua scarsa precisione si è rivelata decisiva. Le statistiche al servizio hanno ulteriormente sottolineato il divario: Bejlek ha messo a segno 3 ace senza doppi falli, con una percentuale del 67% di prime palle e il 67% di punti vinti con la prima.

Sabalenka, invece, ha commesso 4 doppi falli e ha mantenuto una percentuale di prime palle del 50%.

Questa vittoria rappresenta il primo successo di Bejlek contro un’avversaria della Top 10. La stessa giocatrice ha commentato il risultato con parole che riflettono la sua sorpresa e la sua gioia: “È incredibile, stavo solo giocando quello che sentivo – non stavo davvero pensando”. Un’affermazione che sottolinea l’approccio d'istinto e la spontaneità che l'hanno guidata in campo.

Il percorso di Bejlek e gli scenari nel ranking

Il talento di Sara Bejlek non è una novità assoluta nel circuito. Già quest’anno aveva sorpreso vincendo il torneo di Abu Dhabi partendo dalle qualificazioni, un risultato che le aveva permesso di fare il suo ingresso tra le prime cinquanta del ranking mondiale il 9 febbraio.

Con questa ulteriore affermazione, la ceca si conferma come una delle giovani promesse più interessanti del tennis internazionale.

La sconfitta di Aryna Sabalenka, attuale numero uno, apre inoltre nuovi scenari per la vetta del ranking femminile. Con la sua eliminazione, Elena potrebbe infatti superarla e conquistare la prima posizione raggiungendo la finale del torneo di Cincinnati. Il prossimo appuntamento per Bejlek sarà contro Madison Keys, una sfida che promette grande spettacolo e che potrebbe ulteriormente consolidare la posizione della giovane ceca tra le protagoniste indiscusse della stagione.