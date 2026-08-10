Belinda Bencic, già campionessa nel 2015 in Canada, ha staccato l'ultimo pass per i quarti di finale del National Bank Open di Toronto, superando Alexandra Eala con un netto 6-4, 6-0. L'incontro, disputato domenica sera davanti a un pubblico numeroso e partecipe, ha visto la tennista svizzera imporsi con autorità, mettendo fine alla notevole striscia vincente della giovane filippina.

Eala, reduce dal trionfo al DC Open e da una serie di sette successi consecutivi, ha affrontato la sfida con grande entusiasmo. Tuttavia, la sua corsa è stata interrotta dalla precisione e dalla solidità di Bencic.

La svizzera ha sfoderato una prestazione impeccabile, registrando 23 colpi vincenti a fronte di soli 6 errori non forzati. Decisivo è stato il suo servizio, con il 72% dei punti vinti sulla prima palla. Dal canto suo, Eala ha messo a segno 16 vincenti contro 15 errori non forzati, ma non è riuscita a mantenere la stessa efficacia al servizio, fermandosi al 46% di punti vinti con la prima.

Dominio Bencic e le reazioni post-match

Dopo un primo set combattuto, Bencic ha preso il controllo totale del match, inanellando otto giochi consecutivi e chiudendo l'incontro in appena 73 minuti. Al termine della partita, la tennista svizzera ha voluto ringraziare il pubblico presente: “So che la maggior parte di voi tifava per Alex, ma è stato comunque molto bello giocare davanti a tutti voi, grazie per il grande pubblico di stasera”.

Con questa convincente vittoria, Bencic si prepara ad affrontare Coco Gauff nei quarti di finale. La svizzera ha anche evidenziato un dato sorprendente sulla sua performance: “Odio giocare contro le mancine, quindi sono sorpresa di aver vinto le ultime dieci partite contro di loro”.

Il percorso di Eala e le altre protagoniste

Per Alexandra Eala, la sconfitta contro Bencic segna la conclusione di un percorso degno di nota. La giovane filippina, che a Toronto aveva superato Alycia Parks e Caty McNally nei turni precedenti dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, ha comunque dimostrato i suoi significativi progressi sul cemento nordamericano. Prima di questo torneo, Eala aveva infatti conquistato dieci vittorie nelle ultime undici partite disputate, a partire dal torneo di Wimbledon.

Il National Bank Open di Toronto continua a regalare emozioni con un parterre di stelle. Oltre a Bencic, hanno raggiunto i quarti di finale anche nomi illustri come Naomi Osaka, Elina Svitolina e Coco Gauff, tutte ex vincitrici di tornei del Grande Slam. Bencic ha commentato la presenza di diverse madri nel torneo: “Sono davvero felice per tutte le mamme che stanno facendo bene, penso che ci ispiriamo a vicenda. Ma alla fine, in campo, siamo tutte atlete e cerchiamo di dare il massimo”.