I Detroit Lions si trovano improvvisamente a dover colmare un vuoto cruciale nel ruolo di quarterback di riserva. Il ritiro, o comunque l'allontanamento, di Teddy Bridgewater ha lasciato la posizione di QB2 dietro a Jared Goff scoperta, una mossa inaspettata a ridosso della nuova stagione.

La franchigia ha reagito prontamente ingaggiando Joshua Dobbs con un contratto annuale. Tuttavia, la dirigenza è consapevole che è necessario esplorare ulteriori opzioni per garantire profondità, con il rookie non scelto al draft Luke Altmyer unica alternativa interna.

Questa situazione ha spinto i Lions a valutare attivamente possibili scambi con altre squadre NFL per assicurarsi un backup con esperienza e potenziale.

Le principali ipotesi di scambio per un backup QB

Un'opzione concreta è lo scambio con i Philadelphia Eagles per Tanner McKee. Anche se gli Eagles lo preferiscono ad Andy Dalton, un'offerta adeguata potrebbe sbloccare la trattativa. McKee ha mostrato buone qualità in preseason ma è ancora inesperto. I Lions potrebbero scommettere sul suo talento, proponendo uno scambio di scelte al draft.

Un'altra pista conduce ad Aidan O’Connell dei Las Vegas Raiders. O’Connell è già stato titolare in partite ufficiali, registrando venti touchdown e undici intercetti in carriera, con un bilancio di sette vittorie e dieci sconfitte.

I Lions potrebbero cogliere l'opportunità di acquisire un quarterback di 27 anni con talento, che potrebbe rilanciarsi in un contesto più favorevole.

I New Orleans Saints sono un potenziale interlocutore per Spencer Rattler. Nonostante un record di 1-7 da titolare lo scorso anno, Rattler ha dimostrato solidità, completando il 67,7% dei passaggi con otto touchdown e cinque intercetti. A 25 anni, Rattler rappresenta un valore interessante e potrebbe essere visto dai Lions come un investimento sia a breve che a lungo termine, garantendo competitività in assenza di Goff.

Kenny Pickett dei Carolina Panthers è un'altra opzione. Ex prima scelta al draft, Pickett è il backup più "sicuro" teoricamente disponibile.

Anche se i Panthers potrebbero volerlo trattenere, una buona offerta potrebbe sbloccare la situazione. Pickett, con il suo approccio cauto, potrebbe beneficiare dell'attacco dei Lions, forte di un running game solido e ricevitori capaci di trasformare semplici ricezioni in guadagni esplosivi.

Infine, Shedeur Sanders dei Cleveland Browns rappresenta un'ipotesi più complessa. In lizza per il posto da titolare, il contratto di Deshaun Watson ne rende difficile l'impiego immediato. Sanders, pur non avendo brillato come rookie, potrebbe beneficiare di un contesto migliore. La sua presenza mediatica, tuttavia, è un fattore per i Lions, che cercano di evitare distrazioni.

La competizione interna: Altmyer e Dobbs per il ruolo di QB2

L'addio di Bridgewater ha intensificato la competizione interna per il ruolo di secondo quarterback tra Luke Altmyer e Joshua Dobbs. Altmyer, un rookie non scelto al draft, ha ricevuto elogi dallo staff tecnico per la sua fiducia, rapidità di apprendimento e compostezza sotto pressione. L'allenatore Dan Campbell e il coordinatore offensivo Drew Petzing ne hanno elogiato le qualità "imperturbabili" e la gestione dell'huddle.

Nonostante le iniziali perplessità, le sue prestazioni nel training camp hanno convinto lo staff a valutarlo seriamente. Il giovane quarterback avrà un'importante opportunità di mettersi in mostra nella prossima partita di preseason contro i Cincinnati Bengals, dove potrà cercare di consolidare la sua posizione nella depth chart. Dobbs, ingaggiato rapidamente, resta un'opzione esperta e affidabile, mantenendo aperta la competizione per il backup di Goff.