Il campione in carica Ben Shelton ha continuato la sua marcia trionfale al Masters 1000 di Montreal, assicurandosi un posto nei quarti di finale. Il tennista americano, quinta testa di serie del torneo, ha superato il talentuoso Joao Fonseca con il punteggio di 6-3, 7-6(3), in una partita che ha messo in evidenza la sua determinazione e il suo gioco aggressivo. Questa vittoria segna il suo primo quarto di finale in un Masters 1000 della stagione, consolidando ulteriormente il suo eccellente momento di forma sul cemento canadese, dove ha esteso la sua striscia di successi consecutivi.

L'incontro ha visto Shelton affrontare un avvio in salita, cedendo il servizio nel game d'apertura. Tuttavia, la sua reazione è stata immediata e decisa: ha recuperato il break con grande prontezza, ristabilendo l'equilibrio. Successivamente, strappando nuovamente il servizio a Fonseca per portarsi sul 5-3, Shelton ha dimostrato la sua superiorità nel finale del primo set, chiudendolo con una serie impressionante di dieci punti consecutivi al servizio.

Nel secondo parziale, Fonseca ha tentato una rimonta, portandosi avanti 3-0 grazie a un pregevole lob vincente. Nonostante il momento di difficoltà, Shelton ha saputo reagire con efficacia, recuperando il break e trascinando il set al tie-break.

Qui, l'americano ha imposto il suo ritmo fin dall'inizio, conquistando un mini-break e allungando rapidamente sul 3-0 grazie a un servizio potente e preciso. Con il punteggio di 6-2, Shelton si è procurato ben quattro match point, chiudendo l'incontro al secondo tentativo con un servizio incisivo dopo un'ora e quarantotto minuti di gioco, dimostrando lucidità nei momenti cruciali.

La striscia di successi e le statistiche chiave di Shelton

Questa vittoria non è solo un passo avanti nel torneo, ma estende anche la notevole striscia vincente di Shelton al National Bank Open a nove partite consecutive. Il torneo, che lo scorso anno si è tenuto a Toronto, lo aveva visto trionfare, e ora a Montreal sta replicando le sue prestazioni dominanti.

Le statistiche del match contro Fonseca sottolineano la sua efficacia: Shelton ha messo a segno ben 26 vincenti, undici in più rispetto al suo avversario brasiliano. La sua propensione all'attacco è stata evidente anche a rete, dove ha vinto 14 dei 18 punti giocati, testimoniando un gioco completo e versatile. Il suo bilancio stagionale nei tie-break è ora di 21 vittorie e 12 sconfitte, mentre il suo record complessivo nell'anno si attesta su 30 successi e 12 sconfitte, numeri che riflettono una stagione di alto livello.

Il percorso nel torneo e le nuove generazioni del tennis

Nei quarti di finale, Ben Shelton attende ora il vincitore del confronto tra Jakub Mensik, semifinalista al Roland Garros, e Botic van de Zandschulp.

Il Masters 1000 di Montreal si sta configurando come un palcoscenico per le nuove generazioni del tennis mondiale. In assenza di alcuni dei nomi più illustri del circuito, come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic, il torneo ha visto emergere una serie di giovani talenti. Oltre a Shelton e Fonseca, anche Mensik e Tirante hanno conquistato un posto tra i migliori otto, segnando un chiaro segnale di ricambio generazionale nel circuito ATP e promettendo sfide avvincenti nelle fasi finali.