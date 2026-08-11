La seconda giornata degli Europei di nuoto a Parigi si annuncia ricca di emozioni per gli atleti italiani, pronti a scendere in vasca per conquistare nuove medaglie dopo l'argento di Alberto Razzetti nei 400 metri misti. L'attenzione è puntata su Thomas Ceccon, impegnato nelle batterie dei 200 dorso, e su Simona Quadarella, che affronterà la finale degli 800 stile libero con il miglior tempo di qualificazione. In serata, i riflettori saranno accesi su Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo, entrambi a caccia del podio nei 100 rana.

La sessione mattutina prenderà il via con le batterie dei 50 metri farfalla donne, dove vedremo in azione Elena Capretta, Costanza Cocconcelli e Silvia Di Pietro.

Seguiranno le batterie dei 100 metri stile libero uomini con Lorenzo Ballarati, Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo e Alessandro Miressi. Le 100 metri rana donne vedranno impegnate Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte e Benedetta Pilato. Thomas Ceccon e Daniele Del Signore gareggeranno nei 200 dorso, mentre la mattinata si concluderà con le batterie della staffetta 4x100 misti mista e degli 800 stile libero uomini, con Luca De Tullio, Matteo Diodato e Davide Marchello.

Finali e semifinali della sessione serale

La sessione serale si aprirà con le prime finali, tra cui i 200 dorso donne e i 50 farfalla uomini. L'Italia tiferà per Sara Curtis nella finale dei 100 stile libero donne. Alle 18:48, l'attenzione sarà massima per la finale dei 100 rana uomini, con Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi pronti a dare battaglia.

La serata proseguirà con le semifinali di 100 rana donne, 200 dorso uomini, 50 farfalla donne e 100 stile libero uomini. Il culmine della giornata sarà alle 19:53 con la finale degli 800 stile libero donne, dove Simona Quadarella, forte del miglior tempo, cercherà l'oro. A chiudere il programma, la finale della staffetta 4x100 misti mista.

Dove seguire le gare degli Europei di nuoto

Per non perdere neanche un momento degli Europei di nuoto, le gare odierne saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206). Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming tramite le piattaforme Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv, assicurando una copertura completa per tutti gli appassionati.

La rassegna continentale, ospitata dalla Paris La Défense Arena, si estende dal 10 al 16 agosto. Il programma prevede sessioni mattutine dedicate alle batterie di qualificazione e sessioni serali per le semifinali e le attesissime finali. Questa organizzazione garantisce un calendario denso di appuntamenti, permettendo agli atleti di competere nelle varie specialità e offrendo al pubblico un ricco spettacolo di nuoto di alto livello.