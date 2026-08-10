Un inatteso ribaltamento scuote le MLB Power Rankings 2026. I Los Angeles Dodgers, dopo l'arrivo di Tarik Skubal, hanno subito un crollo con sette sconfitte consecutive, evidenziando un attacco in stallo e un bullpen poco affidabile. Questa crisi ha riaperto la National League, facendo perdere ai Dodgers il primo posto e non figurando nemmeno tra le prime due posizioni. Una nuova leadership emerge post-deadline.

La Classifica Settimanale delle MLB Power Rankings

Ecco la situazione attuale delle squadre mentre la corsa ai playoff entra nel vivo:

30.

Los Angeles Angels (30): Ricostruzione, sconfitte.

29. Colorado Rockies (29): Sconfitte "emozionanti", prospetti.

28. Athletics (28): Stagione deludente; GM licenziato.

27. San Francisco Giants (26): Attacco sotto tono; Devers migliora.

26. Kansas City Royals (25): Mediocri; ultimi AL Central.

25. New York Mets (27): Spazzati Guardians; slancio giovani.

24. Baltimore Orioles (23): Scambiato Rutschman; inconsistenti.

23. Seattle Mariners (15): Deludenti; attacco debole.

22. Toronto Blue Jays (22): Bene post-deadline; Vlad Jr. in forma.

21. Cincinnati Reds (19): Buon inizio post-All-Star; infortuni.

20. Washington Nationals (20): Fuori playoff; pitching debole.

19. Minnesota Twins (16): Competitivi nonostante infortuni.

18. Pittsburgh Pirates (11): Bullpen ok, pitching/attacco scarsi.

17. Cleveland Guardians (14): Buon deadline, ma spazzati.

16. Texas Rangers (18): Fine striscia; nucleo sano, pitching forte.

15. St. Louis Cardinals (21): Guadagni prospetti; Burleson.

14. Miami Marlins (17): Stabili; potenziale "spoiler"; Alcántara.

13. Detroit Tigers (24): Bene nonostante scambi; Jobe torna.

12. Chicago White Sox (13): Deadline deludente; errori manageriali.

11. San Diego Padres (9): Finalisti migliorati; Tatis Jr. riprende.

10. Arizona Diamondbacks (12): Weekend difficile; rotazione debole.

9. Houston Astros (10): Attacco forte Alvarez; pitching torna.

8. Philadelphia Phillies (8): Buoni ma lineup debole; bullpen.

7.

Boston Red Sox (6): Calo recente; attacco e pitching storici.

6. New York Yankees (7): Prestazioni sbilanciate; rotazione eccellente.

5. Tampa Bay Rays (5): Efficienza in attacco, pitching, difesa; infortuni.

4. Chicago Cubs (3): Deadline aggressiva; settimana 6-1, sweep Dodgers.

3. Los Angeles Dodgers (1): Fine striscia; Skubal non risolve.

2. Atlanta Braves (4): Migliori NL East; attacco potente; bullpen dominante.

1. Milwaukee Brewers (2): Forte striscia casalinga; May debutta; vincenti.