I Milwaukee Brewers hanno dimostrato la loro forza, superando i Los Angeles Dodgers in una serie cruciale. La squadra, guidata da Jake Bauers, ha vinto tre delle quattro partite contro i due volte campioni in carica, assicurandosi il vantaggio del campo in un potenziale scontro playoff.

Jake Bauers, prima base veterano in grande forma, è stato protagonista con quattro valide nella vittoria per 6-2. Grazie a questo successo, i Brewers hanno consolidato il primato nella National League con un record di 77 vittorie e 48 sconfitte, mantenendo cinque lunghezze di vantaggio sui Cubs nella NL Central.

Milwaukee vanta inoltre il miglior record dell'intera lega, posizionandosi davanti a Braves e Dodgers.

Fiducia e ambizioni dei Brewers per i playoff

Al termine della serie, Jake Bauers ha espresso la determinazione della squadra: “Possiamo giocare alla pari con loro, e se eseguiamo il nostro gioco, possiamo batterli”. Questa dichiarazione riflette la fiducia crescente nello spogliatoio dei Brewers, desiderosi di riscattare le recenti delusioni contro i Dodgers, che li hanno eliminati dai playoff tre volte dal 2018, inclusa la netta sconfitta nella NLCS dello scorso anno.

Nonostante una recente flessione, Milwaukee sembra aver trovato la giusta alchimia. Bauers guida la squadra con 21 fuoricampo e una OPS di .884, mentre il giovane seconda base Brice Turang si conferma tra i migliori prospetti.

Sul monte di lancio, Jacob Misiorowski è tra i favoriti per il Cy Young, e Logan Henderson si sta distinguendo, avendo abbassato la sua ERA a 2.70 nell’ultima partita. I Brewers avrebbero rifiutato di includere Henderson in trattative di scambio, una decisione che potrebbe rivelarsi azzeccata.

Il fattore campo e le difficoltà dei Dodgers

Il vantaggio del campo, sebbene non garantisca la vittoria, è un elemento strategico fondamentale per i Brewers, che puntano a sfruttare ogni beneficio contro i Dodgers. I dati stagionali evidenziano la solidità di Milwaukee sia in casa (41 vittorie e 22 sconfitte) sia in trasferta (36-26). I Dodgers, d'altra parte, mostrano un bilancio simile tra partite casalinghe (37-26) e in trasferta (37-25).

Il recente calo estivo dei Dodgers è stato evidente, con alcuni dei loro giocatori di punta come Kyle Tucker, Ohtani, Freddie Freeman e Mookie Betts che hanno registrato un combinato di 5 valide su 50. A ciò si aggiungono le incertezze del closer veterano Edwin Diaz, che ha registrato un’altra salvezza fallita, portando la sua ERA a 10.65 in 12.2 inning. Questo momento di difficoltà per i Dodgers offre ai Brewers un’opportunità concreta per capitalizzare la loro forma favorevole. Milwaukee e Los Angeles rimangono le principali contendenti per il titolo della National League, con Braves, Cubs e Phillies come possibili outsider. Il prossimo scontro diretto tra le due squadre, previsto per metà agosto, potrebbe rivelarsi decisivo per il vantaggio nei playoff.