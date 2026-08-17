Nonostante le prestazioni eccellenti del nuovo acquisto Tarik Skubal, i Los Angeles Dodgers affrontano notevoli difficoltà offensive, compromettendo i risultati. L'ultima uscita di Skubal contro i Milwaukee Brewers ne è stata chiara dimostrazione: il lanciatore ha offerto una prova di alto livello, ma il suo impegno non è bastato a garantire la vittoria.

Nella partita contro i Brewers, Skubal ha lanciato per sei riprese, concedendo una sola corsa guadagnata. I Dodgers si sono trovati in svantaggio 2-1 al momento della sua uscita, subendo poi una sconfitta finale per 6-2.

Questo risultato ha segnato la terza battuta d'arresto su quattro incontri contro Milwaukee, evidenziando una preoccupante tendenza.

Il rendimento di Skubal da quando è arrivato a Los Angeles è stato costantemente solido. In tre partenze, ha mantenuto una media ERA di 3.18, ma la squadra ha vinto solo una di queste gare. Già nella sua partita d'esordio, Skubal aveva concesso appena due punti in sei inning, ma i Dodgers furono sconfitti 5-1. Anche nella sua migliore prestazione, contro i Brewers, ha lasciato il campo con i Dodgers sotto di un punto, nonostante sette valide, due punti (uno guadagnato), due basi su ball e sette strikeout in 109 lanci (77 strike). La sua ERA stagionale si è ulteriormente abbassata a 2.85, a conferma della sua efficacia sul monte di lancio.

Le difficoltà offensive dei Dodgers

Il vero tallone d'Achille per la franchigia californiana si conferma essere l'attacco. Le statistiche recenti dipingono un quadro preoccupante: nella serie di quattro partite contro Milwaukee, i Dodgers hanno segnato un totale di soli dieci punti. La media di 3,5 punti a partita nell'ultima serie casalinga di sette gare è inferiore persino a quella dei Seattle Mariners, che detengono il peggior attacco dell'intera MLB.

Le difficoltà non si limitano a brevi periodi. Da inizio agosto, i Dodgers hanno messo a segno appena cinquanta punti, posizionandosi al venticinquesimo posto tra tutte le squadre della Major League Baseball. Dal primo luglio, i punti segnati sono stati 155, un dato che li colloca solamente al ventitreesimo posto nella lega.

Questi numeri suggeriscono una persistente crisi offensiva che si protrae da quasi due mesi.

Nonostante una formazione ricca di All-Star, molti giocatori chiave stanno attraversando un periodo di rendimento inferiore alle aspettative. Nomi di spicco come Mookie Betts e Kyle Tucker stanno vivendo stagioni difficili. Teoscar Hernandez fatica contro i lanciatori destri. A ciò si aggiunge Will Smith, spesso infortunato e, quando disponibile, incapace di incidere. Anche Andy Pages, dopo un inizio promettente, ha visto calare la sua media battuta, mentre persino Freddie Freeman non ha mantenuto i livelli offensivi degli anni precedenti.

Il contributo di Skubal e le sfide dei Dodgers

L'arrivo di Tarik Skubal dai Detroit Tigers era stato accolto con entusiasmo, con la speranza di un contributo fondamentale nella corsa al titolo.

Le sue prestazioni individuali hanno confermato le aspettative, ma la mancanza di supporto offensivo sta limitando l'impatto complessivo del suo contributo. La sua ultima partita contro i Brewers, con sei inning lanciati, sette valide concesse, due punti (uno guadagnato), due basi su ball e sette strikeout, ha abbassato la sua ERA stagionale a 2.85, evidenziando una costanza e un'efficacia sul monte di lancio.

Il monte di lancio dei Dodgers, nel complesso, continua a mantenere un livello di eccellenza. Tuttavia, il record di 18 vittorie e 20 sconfitte registrato dal primo luglio è un chiaro indicatore: senza un'inversione di tendenza significativa in attacco, la squadra rischia di non sfruttare appieno il valore dei suoi lanciatori.

Skubal, passato dai Tigers a una formazione di vertice come i Dodgers, si trova ora ad affrontare una situazione inattesa: offrire prestazioni di altissimo livello senza ricevere il necessario supporto in termini di punti dai suoi compagni di squadra.