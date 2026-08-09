Un insolito retroscena sul campione del tennis Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking ATP, è stato svelato dal suo coach, Darren Cahill. L'aneddoto, che rivela un lato giocoso e inaspettato dell'atleta, è contenuto nel libro di Matthew Futterman intitolato “The Cruelest Game: Chasing Greatness in Professional Tennis”. L'opera offre uno sguardo approfondito sulla vita e la psicologia dei protagonisti del circuito tennistico mondiale, esplorando le dinamiche personali e di squadra oltre le performance sul campo.

Il curioso episodio non riguarda il tennis, bensì le partite di burraco che si svolgono tra i membri del team di Sinner.

Cahill ha raccontato con un sorriso divertito le "abilità" del suo assistito, affermando che “dobbiamo stare attenti a Jannik, è un po’ uno da giochi di prestigio”. Questa affermazione sottolinea la natura scherzosa del giovane campione, capace di sorprendere i suoi compagni di squadra anche fuori dal campo, durante momenti di svago. Il coach ha proseguito, rivelando un dettaglio ancora più intrigante: “Ogni tanto sparisce qualche carta mentre giochiamo e bisogna tenerlo d’occhio”. Un'osservazione che dipinge Sinner come un giocatore astuto e divertente, capace di alleggerire l'atmosfera con le sue "magie".

Il sorriso che tradisce il campione

La battuta di Cahill non si è fermata qui, poiché il coach ha fornito un ulteriore indizio per "smascherare" le mosse di Sinner al tavolo da gioco.

“Di solito, quando Jannik sorride sappiamo che qualcosa non è filato liscio, che qualcosa è stato sostituito”, ha spiegato Cahill. Questo particolare comportamento, un sorriso quasi impercettibile ma rivelatore, è diventato un segnale riconosciuto all'interno del team, indicando che il campione potrebbe aver messo in atto uno dei suoi stratagemmi. Con un'ironia pungente, Cahill ha poi concluso il suo racconto con una frase che ne evidenzia la portata: “Lo caccerebbero da un casinò di Las Vegas abbastanza in fretta”. Una battuta che, pur nella sua leggerezza, sottolinea la rapidità e l'ingegno con cui Sinner sarebbe in grado di "barare" anche in contesti più seri, evidenziando il suo spirito giocoso.

Il contesto del racconto nel libro

L'aneddoto su Jannik Sinner e le sue "magie" al burraco si inserisce perfettamente nel più ampio contesto di “The Cruelest Game”. Il libro di Matthew Futterman, infatti, non si limita a narrare le gesta sportive dei tennisti, ma esplora in profondità la loro vita quotidiana e la complessa psicologia che caratterizza gli atleti di alto livello. Attraverso racconti come quello di Cahill, l'opera offre uno sguardo privilegiato sulle dinamiche interne ai team dei grandi campioni, mettendo in luce momenti di leggerezza e umanità spesso celati al pubblico. Questi retroscena sono fondamentali per comprendere appieno la personalità e il carattere di figure come Sinner, rivelando aspetti meno noti ma affascinanti dei protagonisti del tennis professionistico.

Uno sguardo approfondito sul tennis

Pubblicato il quattro agosto duemilaventisei, il libro di Matthew Futterman si configura come un reportage estremamente approfondito sul mondo del tennis professionistico. L'autore ha avuto accesso esclusivo a numerosi giocatori e allenatori, costruendo una narrazione ricca di dettagli e prospettive inedite. L'opera offre una panoramica completa sulle sfide, sia mentali che fisiche, che i protagonisti del circuito affrontano quotidianamente. Tra questi, naturalmente, spicca la figura di Jannik Sinner. Il volume include storie personali e retroscena che vanno oltre il racconto delle partite, offrendo ai lettori una comprensione più profonda delle motivazioni, delle difficoltà e dei trionfi che costellano la carriera di un atleta d'élite. È un'occasione per scoprire il volto più umano e autentico di questi campioni, lontano dai riflettori dei tornei.