Thomas Ceccon ha brillantemente conquistato l'accesso alla semifinale dei 50 dorso uomini agli Europei di nuoto. La sua prestazione nella batteria di Parigi si è conclusa con un tempo di 24.75, un risultato che lo ha proiettato tra i migliori della competizione continentale. Subito dopo la gara, l'atleta azzurro ha espresso le sue sensazioni: “Avevo paura di non qualificarmi, perché sono frequenze che non conosco, ma alla fine ho nuotato con un buon tempo”. Questa dichiarazione sottolinea la pressione e la concentrazione necessarie per affrontare una specialità che richiede massima velocità e precisione.

Accanto a Ceccon, anche Michele Lamberti ha ottenuto il pass per la semifinale, piazzandosi con un crono di 24.56, che gli è valso l'ottavo posto complessivo. La mattinata di gare non ha però sorriso a tutti gli italiani: Daniele Del Signore e Francesco Lazzari sono stati eliminati dalla rassegna continentale, concludendo il loro percorso nei 50 dorso.

Le batterie dei 50 dorso e gli altri azzurri

Nelle batterie dei 50 dorso maschili, Thomas Ceccon ha dominato la penultima serie con un tempo di 24.69, precedendo proprio Michele Lamberti. Entrambi hanno così assicurato la loro presenza in semifinale. La competizione si è rivelata particolarmente selettiva, con tempi estremamente ravvicinati tra i partecipanti.

Altri due nuotatori italiani, Simone Stefanì e Lorenzo Mora, non sono riusciti a superare il turno eliminatorio, vedendo sfumare la possibilità di proseguire la loro avventura agli Europei.

Gli altri risultati in evidenza dagli Europei

La giornata di gare ha offerto diverse soddisfazioni per la squadra italiana anche in altre discipline. Nelle batterie dei 200 stile libero, il neo recordman David Popovici e Milak hanno agevolmente superato il turno, affiancati dagli italiani Marco De Tullio e Stefano Di Cola, entrambi qualificati per le semifinali. Ottima prova anche per la staffetta 4x100 stile libero maschile, composta da Alessandro Bori, Filippo Megli, Leonardo Deplano e Manuel Frigo, che ha ottenuto il secondo tempo di qualificazione per la finale del pomeriggio, venendo superata solo dal forte team ungherese guidato da Milak.

Nel settore femminile, le azzurre hanno dimostrato il loro valore. Nei 100 farfalla, Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo hanno conquistato l'accesso alle semifinali, mentre Costanza Cocconcelli e Antonella Crispino sono state eliminate. Nelle batterie dei 200 rana donne, Francesca Fangio e Martina Carraro si sono distinte, registrando rispettivamente il secondo e il terzo tempo, garantendosi un posto nelle prossime fasi. La mattinata si è chiusa con la brillante performance di Simona Quadarella che, nei 1500 stile libero, ha vinto la sua batteria e ha staccato il pass per le semifinali del pomeriggio, qualificandosi insieme a Martina Caramignoli.