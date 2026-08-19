Isack Hadjar non scenderà in pista nel Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Il pilota della Red Bull sarà costretto a saltare il weekend di Zandvoort a causa di un infortunio al polso e sarà sostituito dal neozelandese Liam Lawson. La Red Bull ha ufficializzato la decisione nella giornata di oggi.

L'infortunio di Hadjar

"Isack Hadjar ha subito un infortunio al polso durante una sessione di prove che gli impedirà di correre a Zandvoort" da venerdì a domenica, ha comunicato il team austriaco.

L'assenza del francese comporterà un ritorno temporaneo di Lawson nella squadra principale Red Bull.

Il neozelandese, che corre abitualmente per il team satellite Racing Bulls, affiancherà Max Verstappen nel fine settimana del Gran Premio d'Olanda.

Lawson torna in Red Bull

"Diamo il bentornato a Liam Lawson che lo sostituirà", ha aggiunto la Red Bull, riferendosi al pilota del team gemello Racing Bulls.

Il cambio di formazione coinvolgerà anche Racing Bulls: Lawson lascerà temporaneamente il suo abituale sedile, che sarà occupato da Yuki Tsunoda durante il weekend olandese.