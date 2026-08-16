La stagione calcistica della Lazio prende il via oggi, domenica 16 agosto, con l'atteso esordio ufficiale in Coppa Italia. La formazione guidata da Gennaro Gattuso affronterà il Mantova nei trentaduesimi di finale allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio fissato alle ore 21:15. Questo incontro segna il primo impegno ufficiale per i biancocelesti sotto la nuova gestione tecnica, dopo l'arrivo di Gattuso in sostituzione di Maurizio Sarri e l'importante acquisizione di Davide Frattesi dall'Inter.

Reduce da un nono posto nell'ultimo campionato, la Lazio si trova a dover disputare questa fase preliminare di Coppa Italia, un appuntamento che rappresenta un banco di prova significativo per valutare l'assetto e le ambizioni della squadra.

Per il Mantova, avversario di giornata, la sfida contro una formazione di Serie A è un'opportunità per cercare l'impresa e proseguire il proprio cammino nella competizione, mettendo alla prova le proprie qualità.

Le probabili formazioni in campo

Per la sfida di questa sera, mister Gattuso dovrebbe affidarsi a un modulo 4-3-3. Tra i pali ci sarà Mandas; la linea difensiva sarà composta da Marusic, Provstgaard, Doekhi e Pedraza. A centrocampo agiranno Dele-Bashiru, Rovella e Taylor, mentre il tridente offensivo vedrà protagonisti Noslin, Ratkov e Zaccagni. Sul fronte del Mantova, l'allenatore Modesto dovrebbe optare per un 3-4-2-1: Bardi in porta; Meroni, Cella e Castellini in difesa; Silva, Trimboli, Ignacchiti e Keita a centrocampo; Ilie e Ruocco a supporto dell'unica punta Gliozzi.

Questa prima uscita stagionale sarà fondamentale per testare i nuovi innesti e verificare la condizione atletica e tattica della squadra in vista dell'imminente inizio del campionato, che vedrà la Lazio impegnata contro il Bologna nel prossimo weekend.

Lazio-Mantova: dove vederla in diretta tv e streaming

Il match tra Lazio e Mantova sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Gli appassionati di calcio avranno inoltre la possibilità di seguire l'incontro in streaming gratuito tramite Mediaset Infinity e sulla piattaforma web di Sportmediaset. La decisione di trasmettere la partita senza costi aggiuntivi rappresenta una novità importante per i tifosi, che potranno così assistere al debutto stagionale della squadra di Gattuso e al suo primo impegno ufficiale.

Il confronto di Coppa Italia tra Lazio e Mantova segna dunque l'inizio di una nuova avventura per i biancocelesti, chiamati a confermare le aspettative e a trovare subito il giusto ritmo in una stagione che si preannuncia ricca di sfide e obiettivi da raggiungere.