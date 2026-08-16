L'Italia celebra un nuovo successo agli Europei di atletica con la conquista della medaglia d’argento da parte di Pietro Riva nella maratona. L'atleta piemontese ha brillato a Birmingham, tagliando il traguardo con un tempo di 2h09:18 e assicurandosi il secondo posto, a soli sette secondi dall'oro andato al tedesco Amanal Petros. Questo prestigioso risultato porta a diciannove il numero delle medaglie ottenute dalla squadra italiana, in attesa della sessione finale della competizione.

La gara si è rivelata estremamente combattuta, con Riva che ha saputo mantenere un ritmo costante e competitivo per tutta la durata del percorso.

Il distacco minimo dal vincitore sottolinea non solo la qualità della sua prestazione individuale, ma anche la significativa crescita dell'atletica italiana nelle discipline di lunga distanza. La maratona di Birmingham si è confermata, come previsto, una delle prove più avvincenti della rassegna continentale, richiamando atleti di spicco da ogni parte d'Europa.

La brillante prestazione di Riva a Birmingham

Pietro Riva, già noto per le sue partecipazioni in altre competizioni internazionali, ha ribadito il suo valore nella specialità della maratona. Il suo crono di 2h09:18 non è solo un piazzamento sul podio, ma una chiara conferma della sua costanza di rendimento e della sua capacità di competere ai massimi livelli europei.

Nonostante il tedesco Amanal Petros abbia prevalso con un margine esiguo, Riva ha dimostrato grande determinazione nel difendere la sua posizione d'argento dagli attacchi degli altri contendenti.

Per la spedizione azzurra, la medaglia conquistata da Riva si aggiunge a un palmarès già ricco, contribuendo a un totale di diciannove riconoscimenti prima della conclusione degli Europei. Questo dato evidenzia il momento positivo dell'atletica italiana e la presenza di atleti capaci di ambire al podio nelle più importanti manifestazioni continentali.

La progressione di Pietro Riva nelle lunghe distanze

Negli ultimi anni, Pietro Riva ha intrapreso una crescita costante e impressionante nelle gare di lunga distanza.

Un esempio lampante è la sua recente performance alla maratona di Rotterdam, dove ha fermato il cronometro a 2h06:46. Questo tempo non solo ha rappresentato un miglioramento del suo primato personale, ma lo ha anche proiettato tra i migliori maratoneti italiani di sempre, rendendolo il quarto atleta azzurro capace di scendere sotto il muro delle 2h07. Un risultato ancora più significativo se si considera che è stato ottenuto a meno di un anno da un'operazione al calcagno che lo aveva costretto a saltare un'intera stagione.

Allenato dal campione olimpico Stefano Baldini, Riva ha dimostrato una notevole capacità di recupero e una grande determinazione, riuscendo a superare le difficoltà e a migliorare il proprio record personale grazie a una gestione di gara impeccabile.

La sua carriera vanta anche importanti successi nella mezza maratona, tra cui spiccano l'argento individuale agli Europei di Roma e il titolo a squadre, a conferma della sua versatilità e del suo indiscusso valore nel panorama dell'atletica europea.