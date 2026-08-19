Felix Auger-Aliassime affronta Frances Tiafoe negli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. L'incontro è in programma nella notte italiana di giovedì 20 agosto, con inizio non prima delle 00:30, sul cemento outdoor americano. Il canadese, testa di serie del torneo, punta a consolidare la sua posizione nell'élite mondiale. Per l'americano, si tratta di un'opportunità per ottenere una vittoria di prestigio davanti al pubblico di casa e dare una svolta alla sua stagione su una superficie a lui congeniale.

Auger-Aliassime favorito, ma Tiafoe può sorprendere

Le agenzie di scommesse indicano Felix Auger-Aliassime come favorito. La sua vittoria è quotata a 1.48 da 10Bet e 1.53 da WilliamHill. Un successo di Frances Tiafoe è offerto rispettivamente a 2.55 e 2.50. Questa differenza riflette il divario nel ranking ATP e la maggiore continuità di rendimento del canadese. Tuttavia, la quota per Tiafoe suggerisce che il match non è scontato. Giocando in casa, l'americano è capace di esaltarsi, specialmente con il supporto del pubblico. Il pronostico pende dalla parte di Auger-Aliassime, apparso più solido, ma ci si aspetta una partita combattuta, probabilmente decisa in tre set.

I numeri del torneo: Auger-Aliassime dominante, Tiafoe in difficoltà

Felix Auger-Aliassime ha superato Juan Manuel Cerundolo con un netto 2-0 (7-5, 6-1). Il canadese ha messo in campo il 57% di prime, vincendo il 90% dei punti con essa (28/31) e il 57% con la seconda. Ha concesso e annullato una sola palla break, mostrando concentrazione e sicurezza. Il rapporto tra vincenti (21) e non forzati (22) indica un match giocato in controllo. Efficace anche a rete, dove ha vinto l'85% dei punti (11/13).

Frances Tiafoe ha invece lottato per tre set contro il connazionale Learner Tien (6-4, 4-6, 6-4). L'americano ha convertito 4 delle 5 palle break, ma ha commesso 39 errori non forzati a fronte di 29 vincenti.

Il servizio non è stato impeccabile: 6 doppi falli, 55% di prime e solo il 49% di punti vinti con la seconda. Questa vulnerabilità sulla seconda palla potrebbe essere sfruttata da Auger-Aliassime. Tiafoe dovrà ridurre gli errori e trovare maggiore continuità al servizio per avere chance.

Ranking e precedenti: la sfida tra solidità ed estro

Felix Auger-Aliassime è numero 4 del mondo con 4740 punti, posizione consolidata grazie a risultati di alto livello. Frances Tiafoe occupa la 23ª posizione con 2130 punti, con una stagione altalenante. Il divario di classifica e punti ATP sottolinea la maggiore costanza del canadese. Lo scontro di stili vedrà contrapposti la potenza metodica di Auger-Aliassime, basata su servizio e dritto, all'imprevedibilità, all'atletismo e alla creatività di Tiafoe.

La chiave tattica risiederà nella capacità di Tiafoe di disturbare il ritmo di Auger-Aliassime, usando variazioni, palle corte e discese a rete. Per Auger-Aliassime, sarà fondamentale imporre il proprio gioco fin dai primi scambi, dominare con il servizio e non farsi trascinare nell'imprevedibilità avversaria. La gestione dei momenti chiave e la lucidità sotto pressione faranno la differenza in un incontro che promette spettacolo e intensità.