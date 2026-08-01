Il Cincinnati Open si prepara ad accogliere un parterre di stelle con l'annuncio delle wild card per il tabellone principale maschile. Tra i nomi di spicco che prenderanno parte al prestigioso torneo, in programma al Lindner Family Tennis Center, figurano Stan Wawrinka, Gael Monfils, Grigor Dimitrov e Jack Draper. La loro partecipazione promette incontri di alto livello.

La presenza di veterani del calibro di Wawrinka e Monfils aggiunge un valore significativo all'evento. Entrambi, figure iconiche, potrebbero fare le loro ultime apparizioni a Cincinnati, secondo gli organizzatori.

L'inizio del torneo è fissato per il 13 agosto, con le finali che si disputeranno il 23 agosto.

Un tabellone principale ricco di talenti

Oltre alle wild card, il torneo accoglierà Carlos Alcaraz, atteso al rientro, e l'intera Top 10 mondiale. Ultimo Masters 1000 prima degli US Open, il Cincinnati Open è un banco di prova cruciale per lo Slam statunitense. Wild card per le qualificazioni a JJ Wolf, Kei Nishikori, Darwin Blanch e altri due tennisti.

Sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center, la manifestazione si conferma tra le più prestigiose del calendario ATP, attirando i migliori e migliaia di appassionati.

Le qualificazioni: stelle affermate e giovani promesse

Le qualificazioni, previste l'11 e 12 agosto, vedranno sfidarsi quarantotto uomini e quarantotto donne, con dodici posti disponibili per il main draw in ciascun tabellone.

Tra i nomi maschili spiccano Stefanos Tsitsipas, ex finalista e due volte semifinalista a Cincinnati, reduce dalla vittoria a Gstaad, e Marin Cilic, campione US Open 2014 e vincitore a Cincinnati nel 2016. Completano il quadro Thanasi Kokkinakis (vincitore doppio Australian Open 2022), Lorenzo Sonego (quattro titoli ATP), Alexei Popyrin (campione Montreal 2024) e Rinky Hijikata (quarto turno Indian Wells).

Il contingente maschile include dieci ex stelle universitarie: gli americani Marcos Giron (UCLA), Eliot Spizzirri (Texas), Patrick Kypson (Texas A&M) e Michael Zheng (Columbia), e il canadese Gabriel Diallo (Kentucky).

Il tabellone femminile è guidato dalla diciottenne austriaca Lilli Tagger, la più giovane nella Top 100.

Tra le altre, l'ex numero 5 del mondo e finalista Australian Open 2024, Qinwen Zheng, e Ajla Tomljanovic, quarti di finale a Cincinnati 2022. Presenti anche Taylor Townsend (campionessa doppio Cincinnati 2023) e cinque americane, tra cui Sofia Kenin (campionessa Australian Open 2020) e Mary Stoiana (Texas A&M).

Atleti da 31 nazioni parteciperanno alle qualificazioni, con 12 americani a guidare. Ulteriori wild card completeranno i tabelloni.

Il main draw, dal 13 al 23 agosto (finali 22-23 agosto), schiererà dieci ex campioni del Cincinnati Open, quindici vincitori di Grand Slam e otto ex numero uno.

Il Cincinnati Open si aprirà con il Community Weekend l'8 e 9 agosto, offrendo eventi collaterali: Kids Day, il debutto USA dell'esibizione Red Bull BassLine, una 5K fun run e allenamenti aperti, a sottolineare la vocazione inclusiva e internazionale.