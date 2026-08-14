Ciro Immobile, l'attaccante 36enne del Paris FC, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. La notizia è stata diffusa tramite un video pubblicato sui canali social del club francese, dove il calciatore si è rivolto ai suoi compagni con parole cariche di profonda emozione e sincerità.

“Questo è un momento duro per me perché è la fine di un grande percorso, di una parte della mia vita. Amo il calcio con tutto il mio cuore, ma voglio essere onesto con me stesso rispetto alla situazione attuale. Non è una decisione facile”, ha dichiarato Immobile, sottolineando la difficoltà di questa scelta.

Ha poi aggiunto: “Per me è il momento di stare con la mia famiglia, di passare più tempo con la mia famiglia. Se non sento di poter dare il massimo, anche se è dura, la mia decisione è di chiudere qui la mia carriera.” Il suo messaggio si è concluso con un augurio ai compagni: “Vi auguro il meglio. Tornerò a Parigi per vedere le vostre partite perché vi voglio un gran bene. Grazie a tutti ragazzi! Ciao!”

La carriera di Immobile è stata costellata di successi e numeri impressionanti: ha segnato un totale di 350 gol in 656 partite. È stato capocannoniere in Serie A per ben quattro volte e detiene il record di reti in una singola stagione del campionato italiano, con 36 gol realizzati nel 2019/20.

Tra i trofei conquistati spiccano una Coppa Italia e due Supercoppe italiane con la Lazio, oltre al prestigioso titolo di campione d’Europa con l’Italia nel 2021.

Un addio ponderato e sentito

Il ritiro di Immobile giunge al termine di una lunga e brillante carriera, trascorsa tra club di alto livello e la nazionale. La sua decisione non è dettata da una mancanza di passione per il gioco, ma piuttosto da un profondo rispetto verso se stesso e verso lo sport che tanto ama. Il calciatore ha riconosciuto di non sentirsi più in grado di esprimere il massimo delle sue potenzialità in campo. Questa scelta, definita “dura”, è stata fortemente motivata dal desiderio di dedicare maggiore tempo alla sua famiglia, che lo ha sempre sostenuto in ogni fase della sua vita professionale.

Il percorso finale al Paris FC

L'arrivo di Immobile al Paris FC risale al gennaio 2026, quando firmò un contratto con scadenza a giugno 2027. L'accordo prevedeva una clausola che permetteva una separazione anticipata già a giugno 2026. Nonostante ciò, a giugno, l'attaccante aveva confermato la sua intenzione di rimanere per un'ulteriore stagione, affermando esplicitamente: “La stagione prossima, io resterò a Parigi” e ribadendo la sua volontà di proseguire il percorso con il club francese. Il Paris FC, da parte sua, aveva mostrato apprezzamento per il suo impegno e per il ruolo svolto all'interno del gruppo, decidendo di continuare la collaborazione nonostante un bilancio personale in termini di prestazioni che non era stato particolarmente esaltante.

Un episodio recente ha riguardato l'assenza di Immobile dal ritiro estivo del club in Germania, dovuta a un problema muscolare. L'attaccante era rimasto a Parigi per sottoporsi alle cure necessarie, mentre il resto della squadra era impegnato nello stage. Questo evento aveva sollevato alcuni interrogativi riguardo alla sua piena integrazione nel gruppo, ma non aveva in alcun modo compromesso la sua manifestata volontà di restare nel club prima dell'annuncio del ritiro.