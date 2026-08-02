Un omaggio commovente e silenzioso ha segnato la tournée australiana del Milan. A Perth, i calciatori Matteo Gabbia e Rubén Amorim hanno reso tributo alla memoria di Franco Baresi, leggendario capitano rossonero scomparso venerdì. Il gesto, carico di profondo significato, ha visto i due giocatori deporre una corona di fiori bianchi davanti a un murale iconico che ritrae Baresi.

L'iniziativa si è svolta in un momento particolarmente delicato per il club e i suoi tifosi. La scomparsa di Baresi ha lasciato un vuoto incolmabile, e la squadra, impegnata nella sua trasferta in Australia, non ha potuto presenziare ai funerali che si terranno martedì a Milano a causa di improrogabili ragioni logistiche.

Questo ha reso l'omaggio a distanza ancora più toccante, un modo per la squadra di onorare la sua memoria nonostante la lontananza fisica e per esprimere un sentimento di vicinanza.

Il Murale: Simbolo di un'Epoca Rossonera

Il murale, divenuto un vero e proprio punto di riferimento simbolico per la comunità rossonera locale e per i tifosi in visita, raffigura Franco Baresi sulle spalle dell'indimenticabile Ruud Gullit. Questa rappresentazione artistica, creata in occasione di una partita che il Milan ha disputato contro la Roma in Australia nel 2024, cattura l'essenza di un'epoca gloriosa del club. La sua presenza a Perth ha offerto il contesto ideale per questo tributo spontaneo e sentito, un luogo dove la storia e la passione rossonera si incontrano anche a migliaia di chilometri da Milano.

Un Gesto di Profondo Rispetto e Unità

Il gesto di Amorim e Gabbia trascende la semplice formalità, assumendo un valore simbolico potente. È un tributo pubblico e sincero a una delle figure più rappresentative e amate nella storia del Milan, espresso con sobria compostezza e profondo rispetto. La scelta di una corona di fiori bianchi, simbolo di purezza e ricordo, deposta davanti all'opera d'arte, ha creato un momento di raccoglimento e di memoria condivisa. Questo atto ha unito idealmente la squadra e i suoi sostenitori in un unico sentimento di cordoglio e ammirazione, evidenziando il rispetto trasversale verso una figura storica del Milan e l’unione che il gesto ha suscitato tra i tifosi, rafforzando il legame indissolubile tra il passato glorioso e il presente del club.