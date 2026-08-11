Il mondo dello sport e del gossip è stato sorpreso dalla notizia: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno ufficialmente annunciato di essersi uniti in matrimonio. La conferma è giunta attraverso una foto significativa pubblicata sui loro profili social, un'immagine che ritrae le fedi nuziali, simbolo della loro unione, affiancate dalle iniziali della coppia e da due cuori intrecciati. Un gesto semplice ma eloquente, che ha sancito pubblicamente un legame duraturo e profondo.

La cerimonia civile a Cascais

Il celebre fuoriclasse portoghese e la modella spagnola, la cui relazione è iniziata nel 2017, hanno celebrato il loro matrimonio civile martedì 11 agosto 2026.

La location scelta per le nozze è stata Cascais, una suggestiva località costiera situata nel sud del Portogallo. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di massima riservatezza, completamente al riparo da paparazzi e sguardi indiscreti, permettendo alla coppia di vivere il momento in totale intimità.

L'annuncio sui social media

L'ufficializzazione dell'unione è avvenuta, come ormai consuetudine per molte figure pubbliche, tramite una pubblicazione sui canali social della coppia. Una foto, divenuta rapidamente virale, ha mostrato in primo piano le fedi nuziali, accompagnate dalle iniziali degli sposi e da due cuori stilizzati. Questo post ha rappresentato l'unico e inequivocabile annuncio, confermando lo stato civile di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez e condividendo la loro gioia con milioni di follower in tutto il mondo.

Il percorso verso il "sì"

Questo importante passo arriva esattamente un anno dopo la proposta ufficiale di matrimonio, avvenuta anch'essa l'11 agosto dell'anno precedente. Per tutto questo periodo, la coppia ha mantenuto uno stretto riserbo, evitando accuratamente di rilasciare dichiarazioni o fornire dettagli sulla data o sul luogo delle imminenti nozze. Questa scelta ha contribuito a mantenere un'aura di mistero e attesa fino al momento dell'annuncio.

Un'unione intima e la gestione della privacy

La celebrazione è stata caratterizzata da un'atmosfera intima e familiare, alla quale hanno preso parte esclusivamente i loro cinque figli, testimoni privilegiati di questo giorno speciale. La decisione di scegliere Cascais, una rinomata località vicino a Lisbona, è stata dettata proprio dalla volontà di garantire la massima privacy agli sposi e ai loro cari.

L'annuncio sui social, pur raggiungendo un pubblico globale, ha permesso alla coppia di controllare la narrazione dell'evento, confermando l'unione dopo quasi un decennio di relazione. La notizia ha generato un notevole interesse mediatico, evidenziando l'efficacia con cui Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno gestito la comunicazione, prevenendo qualsiasi fuga di notizie o indiscrezione fino alla pubblicazione ufficiale.