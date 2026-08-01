La corsa al rafforzamento delle squadre di Major League Baseball si intensifica a pochi giorni dalla trade deadline, fissata per lunedì alle 18:00 ET. I Chicago Cubs, in vantaggio di quattro partite sull’Arizona per l’ultimo posto Wild Card nella National League, sono tra le franchigie più attive, cercando un lanciatore partente per consolidare la rotazione.

I Cubs potrebbero essere in pole position per Emerson Hancock, giovane partente dei Seattle Mariners. Il ventisettenne Hancock si è distinto con una media PGL di 3.26 su 110 inning. Il suo tasso di strikeout è cresciuto dal 16.6% al 23.3%, e ha ridotto il walk rate all’8.1%, inferiore alla sua media di carriera.

Il valore di Hancock è aumentato anche perché i Reds sono poco propensi a cedere Hunter Greene. È considerato il partente giovane più ricercato sul mercato. I Cubs potrebbero avere la miglior chance per lui se includono Seiya Suzuki e forse Matt Shaw nell’affare.

Le contropartite dei Cubs

Seiya Suzuki, dal suo arrivo nel 2022, è uno dei battitori più affidabili dei Cubs, con .836 OPS, 27 fuoricampo e 92 RBI. Con un bWAR di 3.4 in 93 gare, è in rotta per la sua seconda stagione da 30 fuoricampo. Matt Shaw, giovane promessa, mostra versatilità e disciplina migliorata al piatto: la sua percentuale di strikeout è scesa al 18.4% in 147 apparizioni.

La necessità dei Cubs di rafforzare la rotazione è dettata dalla pressione dei Milwaukee Brewers nella NL Central e dagli infortuni.

Puntare su Hancock è strategico, ma cedere Suzuki è un rischio significativo.

I Braves e le alternative

Gli Atlanta Braves valutano alternative. Nonostante l’interesse per Tarik Skubal, i Tigers non hanno confermato l’intenzione di cederlo, rendendo uno scambio probabile solo nelle ultime ore. I Braves monitorano Casey Mize (Tigers) e José Soriano (Angels). Mize ha una media PGL di 2.70 in 86 2/3 inning e un tasso di strikeout del 24.9%, superiore alla sua media di carriera. Soriano, dopo un inizio impressionante (0.24 ERA in 37 2/3 inning), ha registrato una media PGL di 4.64 nelle ultime sedici partenze, subendo 11 fuoricampo.

Cubs e Braves non sono le uniche squadre attive. Anche i White Sox cercano rinforzi, con nomi come Skubal, Mason Miller e Freddy Peralta tra i possibili obiettivi. La priorità per entrambe le squadre di Chicago resta il pitching, con Hancock e altri giovani lanciatori nel mirino per rafforzare le rotazioni in vista dei playoff.