Leonardo Fabbri ha brillato nel getto del peso al Meeting Brazzale di Lonigo, in provincia di Vicenza, nell'ultima competizione prima degli imminenti Campionati Europei di Birmingham. Il campione europeo e bronzo mondiale ha dimostrato una condizione fisica eccellente e costante, spedendo l'attrezzo a 21.93 metri. Un segnale particolarmente significativo della sua preparazione è stata la capacità di superare per ben quattro volte la soglia dei ventuno metri durante la gara, confermando una solida efficacia in vista dell'importante appuntamento continentale.

La manifestazione veneta ha visto anche altre prestazioni di rilievo. Zane Weir ha offerto una buona prova, raggiungendo la misura di 21.36 metri nell'ultimo tentativo, un risultato che evidenzia la sua continuità di rendimento dopo il recente 21.42 metri ottenuto agli Assoluti. Anche i lanci del disco hanno catturato l'attenzione grazie a Daisy Osakue, che ha fatto atterrare l'attrezzo a 63.07 metri. Questa è la sua seconda migliore prestazione stagionale, dopo il record italiano di 64.68 metri stabilito a metà giugno a Castres, in Francia. Nel giavellotto, la vittoria è andata a Simone Comini con un lancio di 76.72 metri, il suo primato stagionale, a meno di un metro dal proprio limite personale.

Al secondo posto si è classificato Michele Fina con 74.93 metri.

La costante eccellenza di Fabbri

La performance di Fabbri a Lonigo rafforza la percezione del suo ottimo stato di forma, già palesato nelle precedenti uscite. La sua abilità nel superare ripetutamente i ventuno metri rappresenta un indicatore cruciale in vista degli Europei di Birmingham, dove il livello della competizione si preannuncia estremamente elevato. Parallelamente, Zane Weir ha mostrato una chiara progressione, mantenendo misure significative e consolidando la sua posizione tra i principali specialisti italiani del getto del peso.

Fabbri protagonista anche al Meeting di Pergine

La serie di prestazioni di alto livello di Leonardo Fabbri include anche l'eccellente risultato al Meeting di Pergine.

In quell'occasione, l'atleta toscano ha lanciato per ben tre volte oltre i ventidue metri, culminando con una misura di 22.14 metri che gli è valsa il primo posto. Questo successo, conseguito in un contesto competitivo di prestigio, sottolinea ulteriormente la continuità di rendimento di Fabbri e la sua inequivocabile capacità di mantenere standard elevati in preparazione agli appuntamenti internazionali più rilevanti.