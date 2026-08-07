Dopo la chiusura della trade deadline, i Chicago Cubs si profilano come una concreta minaccia per i Los Angeles Dodgers nella corsa ai playoff della National League. Sebbene i Dodgers restino i chiari favoriti per le World Series, le recenti acquisizioni dei Cubs hanno rafforzato notevolmente la squadra, rendendola un avversario da non sottovalutare.

Le acquisizioni chiave dei Cubs

I Cubs hanno completato acquisizioni mirate che hanno potenziato notevolmente rotazione e bullpen. Sono arrivati i lanciatori Kevin Gausman e Clay Holmes, partenti affidabili, e il rilievo Ryan Zeferjahn, efficace nel chiudere le partite.

L'innesto del battitore Tyrone Taylor ha poi aggiunto profondità al lineup, specialmente contro i lanciatori mancini.

Questi rinforzi si integrano con una difesa già tra le migliori della Major League. Se Alex Bregman ritroverà la forma migliore e Pete Crow-Armstrong continuerà a giocare a livello MVP, i Cubs potrebbero diventare una squadra davvero temibile per ottobre.

Un pronostico significativo, seppur cauto

Nonostante non si preveda una vittoria dei Cubs contro i Dodgers in un confronto diretto a ottobre, la squadra di Chicago è considerata superiore a qualsiasi altra della National League. Il recente sweep contro Los Angeles ha rafforzato questa prospettiva, ma l'analisi sarebbe stata la stessa anche senza tale risultato.

Il contesto delle trattative di mercato

Prima della trade deadline, i Dodgers erano considerati favoriti per l'acquisizione di Tarik Skubal, due volte vincitore del Cy Young. Tuttavia, la squadra non sembrava considerare seriamente tale operazione, preferendo concentrarsi sul rientro dei lanciatori infortunati e su mosse di mercato più mirate.

Nonostante le precedenti indicazioni, i Dodgers hanno poi acquisito Skubal, mantenendo alta l'attenzione sulle loro strategie. I Cubs, invece, hanno adottato un approccio differente: anziché puntare su un singolo "colpo" di mercato, hanno preferito rafforzare più reparti con innesti mirati e funzionali.