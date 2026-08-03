I Chicago Cubs hanno offerto un pacchetto significativo per George Kirby, lanciatore dei Seattle Mariners controllato fino al 2028. La proposta potrebbe spingere Seattle a una decisione cruciale prima della deadline del 3 agosto.

L'analisi suggerisce che i Cubs mirano a rafforzare la rotazione partente con un pacchetto incentrato su giovani prospetti: James Triantos, Kane Kepley, Mason McGwire e Ben Brown. Triantos, promosso in Major League, ha battuto .306 in Triple-A, offrendo versatilità. Kepley, prospetto di High-A, vanta un OBP di .435 (96 basi ball, 50 rubate).

McGwire, 22 anni, ha una ERA di 3.64 (A-Ball/High-A) con buon rapporto strikeout-walk. Brown, infortunato, aveva registrato una ERA di 1.85 come starter e rilievo.

L'attrattiva dell'offerta per i Mariners

Il pacchetto dei Cubs offre ai Mariners un giocatore utile subito (Triantos), due prospetti con potenziale futuro (Kepley e McGwire) e un lanciatore promettente ma infortunato (Brown). Questa combinazione potrebbe aiutare Seattle ad affrontare esigenze attuali e future, evitando di concentrarsi solo sull'acquisizione di un altro partente.

Contesto e scenari futuri per Seattle

I Mariners si trovano in una posizione complessa: otto lanciatori partenti per cinque slot. Questa profondità, pur essendo un lusso, è anche un potenziale ostacolo.

Alcuni osservatori suggeriscono di cedere un lanciatore di valore come Kirby, se il ritorno fosse adeguato, per acquisire un battitore destro di impatto o un rilievo di alto livello, elementi carenti nel roster. È stato evidenziato che "otto partenti non possono portare i Mariners a vincere una World Series quest'anno, mentre un rilievo dominante o un grande battitore potrebbero farlo".

In questo contesto, l'offerta dei Cubs è una proposta concreta che potrebbe indurre Seattle a un'azione decisiva. La valutazione chiave sarà se il valore futuro dei prospetti superi quello di mantenere un lanciatore controllato fino al 2028. La dirigenza potrebbe considerare la cessione di un partente, nonostante il rischio, per migliorare significativamente la squadra e colmare le lacune più urgenti del roster, dato che la sola profondità della rotazione non basta.