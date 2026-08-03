I New York Yankees hanno definito una strategia che influenzerà le loro mosse di mercato: Ben Rice sarà mantenuto stabilmente come prima base. Questa decisione esclude un suo ritorno dietro al piatto e delinea le priorità del club per la deadline.

La conferma di Ben Rice alla prima base

Nonostante la sua formazione iniziale come catcher nelle Minor League, Ben Rice è stato fermamente confermato alla prima base dalla dirigenza degli Yankees. L'insider Jack Curry ha chiarito: “Ben Rice non diventerà improvvisamente un catcher in agosto. Sono soddisfatti dei loro catcher e di ciò che hanno fatto difensivamente, ma non offensivamente.” Questa scelta evidenzia la volontà di non alterare un ruolo in cui Rice si è affermato come elemento offensivo di spicco, una "macchina da basi" con potenza al piatto.

Implicazioni per il mercato dei trasferimenti

La scelta di mantenere Ben Rice alla prima base indica che gli Yankees si concentreranno sulla ricerca di rinforzi offensivi per la posizione di catcher. Le prestazioni offensive di Austin Wells non sono soddisfacenti, rendendo urgente l'aggiunta di un battitore più produttivo. Nomi ipotizzati per uno scambio: Ryan Jeffers e Adley Rutschman. L'acquisizione di Luis GarcíaJr. dai Nationals (anch'egli prima base) rafforza questa strategia, indicando che la squadra prioritizza rinforzi altrove, piuttosto che spostare Rice.

La visione del manager Aaron Boone

La linea strategica è stata ribadita dal manager Aaron Boone, che ha confermato che far giocare Ben Rice come catcher “non è nei piani” attuali.

Boone ha specificato: “Ne parliamo spesso. Non è nei piani al momento, ma vedremo.” Questa posizione riflette la prudenza della squadra nel non compromettere il rendimento di un giocatore chiave. La decisione è supportata dalle sue eccellenti statistiche offensive (OPS di .998), a conferma del suo impatto nel ruolo attuale.