Liam Lawson si prepara a tornare al volante della Red Bull in occasione del Gran Premio dei Paesi Bassi a Zandvoort. Il pilota neozelandese è stato chiamato a sostituire Isack Hadjar, costretto al forfait a causa di un infortunio al polso. Per Lawson, che aveva già disputato due gare con la scuderia a inizio 2025 prima di essere sostituito, questa nuova opportunità si presenta con uno spirito profondamente diverso rispetto al passato.

Lawson ha evidenziato come la situazione attuale sia ben distinta dalla sua precedente esperienza: "È tutto davvero diverso, a dire il vero.

So che arrivo per questo weekend in una situazione unica per cercare di massimizzare una sola gara. È molto diverso dall'essere nella tua macchina, con la tua squadra." Il pilota ha inoltre sottolineato di aver maturato una notevole esperienza in Formula 1 nell’ultimo anno, un bagaglio che intende sfruttare al meglio: "Allo stesso tempo, da allora ho disputato molte gare in Formula 1, quindi ho imparato moltissimo e vorrei cercare di portare quanto più possibile di quell'esperienza in questo weekend."

Un Ritorno Inatteso e la Preparazione Accelerata

Il neozelandese ha raccontato di aver appreso della chiamata in modo del tutto inatteso, appena atterrato nel Regno Unito per la preparazione con Racing Bulls.

"Ero appena atterrato, non ero nemmeno sceso dall'aereo. Ero tornato da una pausa e atterrato nel Regno Unito per quella che pensavo sarebbe stata la preparazione con [Racing Bulls], quando Alan [Permane, team principal di Racing Bulls] mi ha chiamato e mi ha spiegato cosa stava succedendo, così la mia settimana è cambiata molto rapidamente," ha spiegato Lawson. Nonostante abbia avuto a disposizione solo un giorno al simulatore Red Bull prima di recarsi a Zandvoort, il pilota si sente pronto grazie alle sue precedenti esperienze in situazioni simili. "Ho avuto dei weekend piuttosto difficili in Formula 1, a dire il vero! Letteralmente, credo che tre anni fa fosse Zandvoort quando Daniel [Ricciardo] si infortunò e io saltai in macchina, quindi quello è stato il weekend più difficile di sempre, e spero che questo non sia più difficile," ha aggiunto.

Lawson ha espresso il desiderio di massimizzare la prestazione nel weekend olandese, puntando a mantenere la costanza di risultati mostrata durante la stagione, anche se al volante di una vettura diversa: "Mi piacerebbe cercare di massimizzare quel weekend e mantenere la costanza, anche se in una macchina diversa."

L'Effetto Domino: Tsunoda Rientra e il Forfait di Hadjar

Il forfait di Hadjar, ufficialmente comunicato dal team Red Bull, ha innescato un vero e proprio effetto domino nel paddock. Yuki Tsunoda prenderà il posto di Lawson in Racing Bulls. Il pilota giapponese ha raccontato di aver ricevuto la notizia mentre si trovava in Grecia: "Ero con il mio manager e altri amici in Grecia. Ero in spiaggia.

Non è che stessi solo oziando in spiaggia, mi stavo comunque allenando e tutto il resto. Ma in quel momento ho ricevuto una chiamata dal mio manager mentre ero in spiaggia, piuttosto rilassato e a guardare il bellissimo oceano. E all'improvviso ho ricevuto una chiamata: 'Ok, devi andare nel Regno Unito'."

Tsunoda, che non guidava una monoposto di Formula 1 dalla gara di Abu Dhabi dell’anno precedente, si è detto pronto per la sfida, forte degli allenamenti costanti e dei test svolti: "Fisicamente e mentalmente, credo di essere abbastanza in forma perché mi sono allenato quasi ogni giorno e per molto tempo... E ho anche fatto quattro TPC e, all'interno di questi, ho percorso cinque distanze di gara."

Isack Hadjar, che aveva conquistato il suo primo podio proprio a Zandvoort l’anno precedente, dovrà dunque rinunciare alla gara dopo essersi infortunato durante la pausa estiva.

Il comunicato Red Bull ha confermato l'impossibilità per il pilota francese di prendere parte al Gran Premio dei Paesi Bassi 2026, augurandogli una pronta guarigione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla gravità dell’infortunio né sulle tempistiche di recupero.

La situazione ha colto di sorpresa entrambe le squadre, tanto che i nomi di Hadjar e Lawson erano ancora visibili ai box nel pomeriggio di mercoledì. Il forfait del francese interrompe una serie positiva di risultati che lo aveva visto sempre tra i primi sei nelle ultime gare, un vero peccato per una stagione già convincente.