Il celebre lanciatore dei Texas Rangers, Jacob deGrom, ha recentemente bloccato un potenziale trasferimento agli Atlanta Braves, esercitando la clausola di veto prevista dal suo contratto. Nonostante le trattative tra le due franchigie fossero in fase avanzata e una struttura di accordo già delineata, deGrom ha manifestato la chiara volontà di rimanere in Texas. La sua decisione è stata motivata dalla sensazione di non aver ancora concluso il proprio percorso con i Rangers, preferendo mantenere lo status quo piuttosto che affrontare un cambiamento.

Attualmente, il giocatore, considerato da molti un futuro membro della Hall of Fame, sta attraversando un periodo di evidente difficoltà. La sua ultima apparizione sul monte di lancio contro i Chicago White Sox ne è stata una chiara e preoccupante dimostrazione. In quella partita, deGrom ha concesso ben otto punti, di cui sei nel solo primo inning, contribuendo in modo significativo alla sconfitta per 11-7 dei Rangers. Al termine dell'incontro, il lanciatore ha espresso la sua frustrazione e il suo senso di responsabilità: «Devo trovare un modo per ottenere eliminazioni, e non ci sono riuscito. Basi su ball, andare sotto nel conteggio. Devo fare meglio. Ho fatto un pessimo lavoro, e questo è quanto».

Il rendimento in calo e le difficoltà attuali

Nonostante abbia recentemente tagliato l'importante traguardo dei 2.000 strikeout in carriera, Jacob deGrom sta registrando la sua peggior ERA (media punti guadagnati) di 4.21 in venticinque partenze stagionali. Questo dato è particolarmente allarmante se confrontato con il suo passato: il pitcher ha già collezionato quattro uscite in cui ha concesso sei o più punti, un evento che non si era mai verificato tra il 2020 e il 2025, evidenziando una netta inversione di tendenza. La sua performance è stata caratterizzata da una crescente inconsistenza, soprattutto nella seconda metà della stagione, dove ha concesso 37 valide e 15 basi su ball in circa trenta inning.

Gli avversari stanno sfruttando appieno questa fase di difficoltà, battendo con una media di .298 e un OPS (On-base Plus Slugging) di .785 contro di lui nelle ultime sette partite. Un ulteriore segnale di allarme è che il lanciatore non riesce a superare in media i cinque inning a partita, mettendo sotto pressione il bullpen dei Rangers. Questa serie di prestazioni suggerisce che gli Atlanta Braves, impegnati nella serrata corsa al vertice della NL East, potrebbero aver evitato un potenziale rischio con il rifiuto di deGrom.

Prospettive future e scenari di mercato

Per gli Atlanta Braves, l'eventuale acquisizione di un Jacob deGrom in queste condizioni avrebbe potuto rappresentare un'incognita non da poco.

Il manager di Atlanta, Walt Weiss, ha espresso una posizione chiara in merito alla filosofia della squadra, sottolineando che «un giocatore deve essere completamente convinto quando si unisce alla squadra». Weiss ha inoltre precisato di non nutrire alcun risentimento per la decisione di deGrom, riconoscendo la validità della sua scelta personale e professionale.

Le prospettive per il futuro di Jacob deGrom e dei Texas Rangers potrebbero riaprire i discorsi di mercato durante la prossima offseason. Se i Rangers dovessero optare per una riduzione del monte ingaggi, la posizione di deGrom potrebbe diventare oggetto di nuove e attente valutazioni, considerando il suo oneroso contratto che prevede 37 milioni di dollari garantiti per il 2027 e un'opzione da 20 milioni per il 2028.

Gli Atlanta Braves, che mantengono un costante interesse per i lanciatori esperti e veterani, potrebbero tornare alla carica, influenzando la loro strategia in base all'esito della stagione e alle evoluzioni del nuovo accordo collettivo. Nel frattempo, deGrom avrà un'opportunità immediata per cercare il riscatto nella sua prossima partita contro gli Athletics, una formazione che sta attraversando un periodo di notevole difficoltà nella seconda parte di stagione, offrendo un contesto favorevole per un'inversione di rotta.