Il campione del mondo di salto in lungo, Mattia Furlani, è stato costretto a rinunciare alla partecipazione agli Europei di Birmingham. Questa difficile decisione è giunta a seguito di un infortunio occorso durante la tappa di Diamond League a Xiamen, in Cina. L'atleta ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, una diagnosi che è stata confermata dai primi accertamenti medici effettuati sul posto, sancendo così lo stop forzato per il giovane talento dell'atletica italiana.

Il momento dell'infortunio in gara

Il momento critico che ha portato all'infortunio si è verificato durante il quarto salto della competizione.

Furlani ha accusato un problema muscolare evidente e improvviso nella delicata fase di volo, un episodio che lo ha immediatamente costretto a interrompere la sua performance. L'atleta ha dovuto lasciare la pedana in barella, un'immagine che ha destato notevole preoccupazione tra gli addetti ai lavori e i numerosi fan. Prima di questo sfortunato evento, Mattia Furlani stava conducendo una gara di alto livello, posizionandosi in terza posizione provvisoria grazie a una serie di salti di notevole consistenza: aveva registrato 8,07 metri al primo tentativo, migliorando a 8,13 metri al secondo e raggiungendo l'ottima misura di 8,28 metri al terzo salto.

Diagnosi e il percorso di recupero

Gli accertamenti iniziali condotti in Cina hanno prontamente evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, confermando la gravità dell'infortunio.

Immediatamente dopo la diagnosi, Mattia Furlani ha fatto rientro in Italia. È stato accompagnato dalla madre e dal suo coach, Khaty Seck, per sottoporsi a ulteriori e più approfonditi esami medici specialistici. Questa lesione ha avuto ripercussioni immediate sul suo calendario agonistico: il prestigioso Golden Gala, originariamente previsto per il 4 giugno, è stato cancellato dai suoi impegni. L'obiettivo primario ora è concentrarsi sul recupero completo e sulla riabilitazione, con la speranza di poter tornare in piena forma il prima possibile, nonostante la rinuncia agli impegni europei di Birmingham sia ormai una certezza.

La conferma della lesione di primo grado al bicipite femorale destro segna un periodo di pausa forzata per il campione di salto in lungo.

Il rientro in Italia per gli accertamenti specialistici è un passo fondamentale per definire il percorso riabilitativo più efficace e personalizzato. La decisione di saltare il Golden Gala è stata presa con l'intento di tutelare al massimo il recupero dell'atleta, garantendogli il tempo necessario per una guarigione ottimale e per evitare ricadute che potrebbero compromettere la sua carriera. Nonostante la delusione per la mancata partecipazione agli Europei di Birmingham, l'attenzione è ora rivolta interamente alla riabilitazione, con l'auspicio di rivedere presto Furlani competere ai massimi livelli internazionali.