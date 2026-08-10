Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia d’argento nei 400 metri misti agli Europei di nuoto in corso a Parigi, un risultato di grande rilievo per la spedizione azzurra. Il nuotatore ligure ha concluso la sua prova con l'ottimo tempo di 4’10"40, piazzandosi alle spalle del russo Ilia Borodin, che ha vinto l’oro con 4’08"17. Sul terzo gradino del podio è salito il britannico Max Litchfield, che ha fermato il cronometro a 4’11"58. Per l'Italia, questo risultato rappresenta la prima medaglia ottenuta in vasca nella prestigiosa manifestazione continentale, un inizio promettente per gli atleti azzurri.

La dinamica della gara a Parigi

La finale dei 400 misti ha visto Alberto Razzetti protagonista di una prova solida e determinata, che gli ha permesso di mantenere la seconda posizione fino al termine della competizione. Il russo Ilia Borodin ha imposto un ritmo elevato sin dalle prime vasche, riuscendo a staccare gli avversari e a conquistare la medaglia d’oro con un netto vantaggio. Razzetti ha difeso con tenacia il secondo posto dagli attacchi del britannico Max Litchfield, che ha chiuso la sua performance al terzo posto. Questo importante traguardo per il nuoto italiano apre così il proprio medagliere in questa edizione della rassegna parigina.

Precedenti successi italiani nei 400 misti

Nelle recenti edizioni degli Europei di nuoto, la gara dei 400 misti ha spesso visto protagonisti di spicco atleti italiani, confermando una tradizione di eccellenza in questa disciplina.

In una delle ultime manifestazioni continentali, lo stesso Alberto Razzetti aveva già conquistato la medaglia d’oro in questa specialità, dimostrando la sua costante competitività. In quell’occasione, il podio era stato completato da Pier Andrea Matteazzi, che aveva ottenuto il bronzo, e dall’ungherese David Verraszto, classificatosi al secondo posto con l'argento. Questi risultati confermano la costante competitività e l'alto livello degli atleti italiani nella disciplina dei misti a livello europeo, evidenziando una solida tradizione di successi che continua a brillare.