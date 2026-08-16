La corsa dei Arizona Diamondbacks alla Wild Card della National League si fa sempre più delicata. Superati dai San Diego Padres nella loro divisione, i Diamondbacks si trovano ora appaiati ai Philadelphia Phillies nella lotta per l’ultimo posto disponibile ai playoff. Nonostante alcuni aggiustamenti minori alla chiusura del mercato, la dirigenza ha puntato sulla crescita interna e sul recupero di giocatori chiave come Michael Soroka e Brandon Pfaadt, evitando una rivoluzione del roster.

Tuttavia, se la rincorsa dovesse fallire, diversi protagonisti potrebbero non vestire più la maglia dei Diamondbacks nella prossima stagione.

Tra questi, James McCann, che ha offerto due stagioni solide come ricevitore di riserva. I suoi numeri avanzati, però, suggeriscono un calo e la presenza di giovani prospetti pronti a subentrare rende la sua conferma improbabile. Anche Max Kepler, esterno firmato dopo una sospensione per uso di sostanze vietate, non è riuscito a rilanciarsi: la sua produzione offensiva è ai minimi storici e la forte concorrenza interna rende il suo addio quasi certo.

La rotazione dei lanciatori: tra conferme e addii

La rotazione dei Diamondbacks è destinata a subire profondi cambiamenti. Zac Gallen, reduce da un infortunio al gomito e da prestazioni deludenti prima dello stop, ha accettato un contratto annuale.

Tuttavia, difficilmente riceverà offerte simili in futuro, specialmente se non riuscirà a incidere positivamente nel finale di stagione per la corsa ai playoff. Merrill Kelly, dopo sette anni di alto livello con la squadra, sembra aver risentito del peso dell’età: le sue statistiche sono peggiorate e la sua efficacia è in calo, portando la società a considerare di non rinnovare la fiducia.

Un caso a parte è quello di Michael Soroka. Dopo un periodo difficile, è riuscito a rilanciarsi, mostrando numeri incoraggianti e una gestione del monte di lancio molto solida. Nonostante il suo valore, l'elevata domanda di lanciatori di qualità sul mercato potrebbe spingerlo lontano da Arizona, attratto da offerte pluriennali più vantaggiose.

Ildemaro Vargas: versatilità e futuro incerto

Ildemaro Vargas, tornato in Arizona dopo aver iniziato la sua carriera con la franchigia un decennio fa, sta vivendo una delle sue migliori stagioni. La sua buona media battuta e la grande utilità difensiva su tutto il diamante, unita al suo profilo da switch-hitter, lo rendono un giocatore molto appetibile. Nonostante l’età avanzata (35 anni), la sua versatilità ha aumentato notevolmente il suo valore sul mercato dei free agent. Non è quindi scontato che i Diamondbacks riescano a trattenerlo, vista l'ampia gamma di squadre interessate.

Il recente ko contro i Washington Nationals ha complicato ulteriormente la situazione dei Diamondbacks. La sconfitta ha sancito la perdita della serie stagionale contro i rivali, privando la squadra del tiebreaker in caso di arrivo a pari merito nella classifica.

Questo dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo nella volata finale, soprattutto considerando il calendario impegnativo che attende Arizona. Le prossime sfide cruciali saranno contro i Pirates, i Padres e i Dodgers. La pressione sui Diamondbacks aumenta e il futuro incerto di molti protagonisti resta appeso ai risultati delle prossime settimane, determinanti per l'accesso ai playoff.