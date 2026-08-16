Il futuro di Peyton Watson con i Denver Nuggets si trova in una fase cruciale. Il giovane talento, dopo una stagione di grande crescita con medie di 14,6 punti, 4,9 rimbalzi e 2,1 assist, è ora un restricted free agent. Nonostante una proposta di rinnovo quadriennale da 70 milioni di dollari, Watson sembra puntare a condizioni economiche superiori.

La situazione è complicata dalle limitazioni finanziarie dei Nuggets, che hanno già superato la soglia della "second apron" a causa del rinnovo di Spencer Jones. Questo rende difficile offrire a Watson il contratto desiderato senza incorrere in pesanti penalità.

La dirigenza sta quindi esplorando l'opzione di una sign-and-trade per evitare di perderlo a parametro zero e acquisire asset preziosi.

Scenari di scambio per Watson

Diverse ipotesi di scambio sono state delineate. Una coinvolge i Brooklyn Nets: i Nuggets cederebbero Watson, Zeke Nnaji e Julian Strawther in cambio di Terance Mann, Noah Clowney, la restituzione della loro scelta al primo giro 2032 e potenziali risparmi salariali. Un secondo scenario vedrebbe Watson ai Cleveland Cavaliers; Denver riceverebbe la scelta al primo giro 2030 dei Cavs e future seconde scelte da Memphis, che assorbirebbe Max Strus tramite una traded player exception. Infine, una terza opzione prevede il passaggio di Watson ai Milwaukee Bucks.

I Nuggets otterrebbero il contratto in scadenza di Kyle Kuzma, AJ Green, Bogoljub Markovic e una scelta protetta al primo giro 2028 da Portland (via Chicago), mentre Milwaukee e Chicago faciliterebbero il trasferimento del contratto di Patrick Williams (18 milioni di dollari annui) a Milwaukee.

La ferma volontà dei Nuggets

Nonostante le voci di mercato e le dinamiche finanziarie, la posizione dei Denver Nuggets riguardo a Peyton Watson è chiara: la franchigia è determinata a trattenerlo. Fonti interne indicano che la dirigenza "valuta Watson in modo significativo" e si dichiara "in una buona posizione per trattenerlo". Questa volontà è rafforzata dalla decisione di respingere precedenti proposte di scambio per altri giocatori chiave, evidenziando una strategia mirata a preservare il nucleo giovane e competitivo.

Le eccellenti prestazioni di Watson nella scorsa stagione (14,9 punti, 4,9 rimbalzi, 1,2 stoppate e 1,5 triple a partita) lo rendono un elemento indispensabile in attacco e in difesa.

Le recenti indiscrezioni su possibili operazioni di sign-and-trade hanno menzionato l'interesse di squadre come Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks. Tuttavia, la convinzione prevalente è che Denver sia disposta ad affrontare una pesante tassa di lusso pur di non privarsi di un talento emergente così cruciale. Solo un'offerta di mercato eccezionalmente vantaggiosa potrebbe indurre la dirigenza a riconsiderare la sua posizione, dato che Watson è considerato un pilastro fondamentale nel progetto tecnico per la prossima stagione.

Contesto finanziario e strategie future

Il "caso Watson" si inserisce in un panorama NBA dove la gestione salariale e le nuove normative sulla second apron assumono un'importanza crescente. Per i Denver Nuggets, la scelta di mantenere Peyton Watson rappresenta una scommessa significativa sulla crescita del proprio giovane nucleo, anche a costo di considerevoli sacrifici economici. Resta da definire se, una volta assicurata la firma, la franchigia intraprenderà ulteriori mosse di mercato per alleggerire il monte salari, o se affronterà la stagione 2026-27 come l'unica squadra della lega a operare al di sopra della second apron.