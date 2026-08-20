Con la pubblicazione della classifica AP Top 25, che segna l'apertura della stagione di college football, l'attenzione si concentra anche su quelle formazioni che, pur non essendo inizialmente classificate, possiedono il potenziale per sorprendere e conquistare un ambito posto nei College Football Playoff. Tra queste, dieci squadre si distinguono per la loro capacità di inserirsi nella corsa al titolo nazionale, secondo le analisi degli addetti ai lavori.

Le outsider pronte a riscrivere i pronostici

Tra le pretendenti più accreditate spiccano i Clemson Tigers, sorprendentemente esclusi dalla Top 25 per la prima volta dal 2011.

Nonostante ciò, hanno ricevuto il maggior numero di voti tra le squadre non classificate, a soli cinque punti dalla posizione numero 25. Un avvio di stagione convincente, magari con una vittoria di prestigio contro LSU nella prima settimana, potrebbe rilanciarli immediatamente nella discussione playoff, specialmente in una Atlantic Coast Conference (ACC) in fase di ricostruzione. I Florida Gators, dopo quattro anni altalenanti sotto la guida di Billy Napier, puntano a un deciso rilancio con l'arrivo del nuovo coach Jon Sumrall, che mira a costruire un attacco esplosivo, essenziale per competere per un posto “at-large”.

Gli Auburn Tigers, pur avendo ricevuto solo pochi voti, ripongono grandi speranze nel nuovo coach Alex Golesh e nell'impatto immediato del quarterback Byrum Brown, trasferitosi da South Florida.

Il loro calendario, che include avversarie come Baylor, Southern Miss, Florida, Vanderbilt e Tennessee, non è proibitivo e offre concrete opportunità di vittoria, favorendo un potenziale ritorno nella contesa playoff. I Boise State Broncos, con il terzo maggior numero di voti tra le “others receiving votes”, entrano nella nuova Pac-12. Questa transizione offre loro maggiore visibilità e, se il quarterback Maddux Madsen tornerà al suo massimo livello, rappresentano una seria minaccia per un posto nel playoff. Gli Arizona Wildcats, quarti per voti tra le non classificate, hanno mostrato una crescita notevole, passando da 4 vittorie nel 2024 a 9 nel 2025. Guidati dal quarterback esperto Noah Fifita, possono puntare a una decina di vittorie in una Big 12 che si preannuncia incerta.

Gli Oklahoma State Cowboys, con otto punti ricevuti, potrebbero risalire rapidamente grazie al nuovo coach Eric Morris, forte delle sue esperienze precedenti. La sua guida potrebbe trasformarli da deludenti a veri contendenti per il playoff. I Minnesota Golden Gophers, con cinque punti, mantengono la continuità con il coach P.J. Fleck e una difesa solida. Un calendario favorevole, che non prevede scontri con Ohio State né Oregon, potrebbe permettere loro di inserirsi nel discorso della Big Ten e dei playoff. I South Carolina Gamecocks, sesti per voti, nonostante una stagione da 4 vittorie lo scorso anno, hanno mantenuto il 76% della produzione offensiva. Il quarterback LaNorris Sellers possiede un talento da NFL e, con un miglioramento difensivo, potrebbero sorprendere nella SEC.

I Virginia Cavaliers, con un solo punto, hanno mancato i playoff per un soffio in una stagione da 11 vittorie. Con il trasferimento del quarterback Beau Pribula, potrebbero riconfermarsi e avere un impatto significativo nell'ACC. Infine, gli UNLV Rebels, con quattro punti, hanno acquisito Jackson Arnold, un quarterback ex five-star da Auburn, e mantenuto l'efficace running back Jai’Den Thomas. La continuità dello staff li rende una potenziale sorpresa competitiva al di fuori delle Power Four.

Il nuovo scenario dei College Football Playoff: tra incertezze e sorprese

Il formato a dodici squadre dei College Football Playoff ha dimostrato negli ultimi anni di essere un terreno fertile per le sorprese, con numerose formazioni inizialmente non classificate capaci di conquistare un posto tra le migliori.

La difficoltà di prevedere con precisione le squadre che accederanno al tabellone finale è aumentata esponenzialmente, come testimoniano i casi recenti di Indiana, SMU, James Madison e Tulane, tutte capaci di superare i pronostici e inserirsi tra le protagoniste. Le proiezioni degli analisti indicano che anche per la stagione in arrivo non mancheranno i colpi di scena, con almeno una squadra non classificata destinata a fare il suo ingresso nel prestigioso campo dei playoff.

Le previsioni basate su sistemi avanzati di ranking e su un'attenta valutazione dei roster suggeriscono che la competitività nel football universitario rimane altissima. Il percorso verso i playoff sarà, come sempre, segnato da svolte inaspettate.

Le outsider, forti di nuovi innesti di talento e di staff tecnici rinnovati, rappresentano una minaccia concreta per le tradizionali “big” del campionato e potrebbero, ancora una volta, riscrivere la storia della stagione universitaria, offrendo uno spettacolo imprevedibile e avvincente.