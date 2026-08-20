Una prestazione memorabile ha visto Tommy Paul conquistare l'accesso ai quarti di finale del Cincinnati Open, sconfiggendo la testa di serie numero uno, Alexander Zverev. L'incontro, una vera e propria battaglia sul campo, si è concluso con il punteggio di 4‑6, 7‑6(6), 6‑4 a favore dell'americano, dopo due ore e cinquantuno minuti di gioco, caratterizzati anche da alcune interruzioni dovute alla pioggia. Il ventinovenne Paul ha dimostrato una resilienza eccezionale, annullando un match point cruciale nel secondo set, un momento che ha segnato la svolta definitiva dell'incontro.

Il momento più critico per Paul si è verificato nel tie-break del secondo set, quando si è trovato sotto 5‑6. Con sangue freddo e una risposta potente, un colpo profondo diretto sul rovescio di Zverev, Paul è riuscito a salvare il match point. Questa giocata ha innescato una reazione a catena, permettendogli di aggiudicarsi i successivi tre punti e di forzare il terzo e decisivo set. Nonostante un inizio di terzo set difficile, con Zverev – il campione in carica del Roland Garros – che ha strappato il servizio a zero portandosi avanti 4‑2, Paul non si è arreso. Ha saputo capitalizzare un doppio fallo del tennista tedesco, ottenendo un controbreak fondamentale nel settimo gioco e riequilibrando le sorti della partita.

La rimonta decisiva e i numeri di una vittoria epica

Nel set finale, Tommy Paul ha sfoderato una determinazione incrollabile e una solidità impressionante, aggiudicandosi gli ultimi quattro giochi consecutivi dell'incontro. L'americano ha saputo sfruttare al meglio la sua completezza tecnica e la sua acume tattico su tutto il campo, come testimoniano i 34 vincenti messi a segno e l'ottima percentuale di successo a rete, con 12 punti conquistati su 15 discese. Zverev, d'altra parte, ha tentato di mettere sotto pressione il dritto di Paul, ma non è riuscito a mantenere la lucidità e il controllo nei momenti più concitati e decisivi della partita. Questa vittoria rappresenta la terza affermazione di Paul in quattro confronti diretti contro Zverev e la sua quarta in carriera contro un avversario classificato tra i Top 3 del ranking mondiale, un dato che ne sottolinea la crescente caratura.

Un traguardo storico per il tennis americano

Con questo prestigioso successo, Paul non solo raggiunge il suo cinquantesimo quarto di finale a livello ATP Tour, ma scrive anche una pagina importante nella storia del tennis statunitense. Diventa infatti il primo tennista americano a sconfiggere un giocatore tra i Top 3 a Cincinnati dal 2013, anno in cui John Isner riuscì nell'impresa di superare Novak Djokovic nei quarti di finale. La prestazione di Paul è stata ampiamente celebrata dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, che hanno elogiato la sua straordinaria calma nei frangenti cruciali del match e la sua abilità nel capitalizzare le difficoltà tattiche di Zverev, noto per andare in crisi contro avversari dotati di un rovescio particolarmente solido e tenace.

Questo risultato consolida la sua posizione e proietta il suo cammino nel torneo con rinnovato entusiasmo.

Mentre il percorso di Tommy Paul al Cincinnati Open prosegue con grande slancio, Alexander Zverev deve invece fare i conti con l'ennesima sconfitta al terzo set, un esito che evidenzia ancora una volta alcune sue difficoltà nella gestione dei momenti chiave contro giocatori che dimostrano una tenacia fuori dal comune. La vittoria di Paul, un vero e proprio eroe americano in questa edizione del torneo, resterà a lungo negli annali.