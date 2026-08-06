Il recente sweep subito dai Los Angeles Dodgers contro i Chicago Cubs ha acceso un forte malcontento tra i tifosi, che ora chiedono cambiamenti nella rosa. Al centro delle critiche vi sono diversi giocatori considerati sotto rendimento, con particolare attenzione a Kyle Tucker, il cui impatto in campo non ha soddisfatto le elevate aspettative di una tifoseria abituata a investimenti importanti e risultati di alto livello.

Nonostante i pesanti investimenti della società, vari elementi della squadra stanno attraversando un periodo difficile, mettendo a rischio le ambizioni di postseason dei Dodgers.

Oltre a Tucker, anche l'esterno Alex Call, il closer Edwin Diaz e il giovane lanciatore Roki Sasaki sono finiti nel mirino per le loro prestazioni giudicate insufficienti.

Giocatori sotto esame: Tucker, Call, Diaz e Sasaki

Kyle Tucker, arrivato con grandi aspettative, ha vissuto una serie contro i Cubs poco brillante. Le sue cinque valide in otto turni al piatto non rappresentano un bottino negativo, ma il solo punto battuto a casa ha lasciato l’amaro in bocca ai sostenitori. "Getting swept by his former team wasn't a good look for Kyle Tucker", si sottolinea tra i sostenitori, che non hanno gradito la scarsa incisività nei momenti decisivi. La prima stagione con una nuova squadra può essere complessa, e Tucker sembra dover ancora conquistare la piena fiducia dell’ambiente.

Alex Call, altro esterno sotto osservazione, presenta una media OPS di .671, la terza più bassa tra i giocatori dei Dodgers con almeno 145 presenze al piatto. Nonostante un incontro con la dirigenza abbia portato alla sua conferma, parte della tifoseria avrebbe preferito una cessione prima della chiusura del mercato.

Anche Edwin Diaz, chiamato a rafforzare il bullpen, sta vivendo una stagione estremamente complicata. Con una ERA di 9.35 e un WAR negativo, le sue prestazioni sono ben lontane dalle attese, esponendo una chiara debolezza per i Dodgers.

Roki Sasaki, giovane promessa, alterna lampi di talento a momenti di difficoltà. Si ipotizza un suo impiego da rilievo per ridurre la pressione e favorirne la crescita.

Il malcontento dei tifosi e le prospettive future

Il malcontento tra i tifosi dei Dodgers è palpabile, specialmente sui social media, dove le critiche a Kyle Tucker si fanno particolarmente dure. Alcuni lo definiscono "assolutamente atroce", sottolineando come, a due terzi della stagione, non abbia ancora dimostrato il suo valore offensivo e difensivo. Viene contestato il suo atteggiamento in campo, giudicato poco reattivo e responsabile di diverse situazioni negative per la squadra. C’è chi teme che la sua presenza possa diventare un problema significativo anche in ottica playoff.

La situazione resta delicata: la dirigenza dovrà valutare se intervenire sul mercato o puntare sulla crescita interna dei giocatori.

Il ritorno di Tyler Glasnow e Blake Snell potrebbe offrire nuove soluzioni, ma la pressione resta alta su chi, come Tucker, è chiamato a invertire la rotta per riconquistare la fiducia dei tifosi e contribuire alle ambizioni dei Dodgers.