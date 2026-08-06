Il cemento canadese del WTA di Toronto ospita una sfida per i sedicesimi di finale tra la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, e l'esperta tennista cinese Shuai Zhang. L'incontro, in programma giovedì 6 agosto alle 23:00, rappresenta un test per entrambe: per la bielorussa un'occasione per confermare il suo status e proseguire la corsa nel torneo nordamericano, per la cinese una chance di lusso per firmare un'impresa memorabile e guadagnare punti preziosi. La superficie dura di Toronto, rapida e reattiva, si adatta perfettamente al gioco potente e aggressivo di Sabalenka, ma Zhang ha dimostrato in passato di poter essere un'avversaria ostica su questo tipo di campo.

Sabalenka favorita a quota irrisoria: Zhang outsider

Le quote offerte dai bookmaker internazionali vedono Aryna Sabalenka nettissima favorita. La sua vittoria è proposta da WilliamHill a 1.04, mentre un'eventuale impresa di Shuai Zhang è quotata 11.00. 10Bet e Betfair offrono Sabalenka a 1.06, con la cinese rispettivamente a 8.00 e 9.00. Questa disparità riflette il divario nel ranking mondiale, l'attuale stato di forma e il potenziale espresso in campo. Il pronostico pende in maniera schiacciante dalla parte della numero uno del mondo.

Sabalenka, potenza e incostanza al servizio

Aryna Sabalenka ha superato il suo esordio contro Moyuka Uchijima con un doppio 6-3, mostrando potenza ma anche incostanza.

Ha messo a segno 4 ace a fronte di 6 doppi falli. La sua prima di servizio, entrata nel 59% dei casi, le ha garantito il 74% di punti vinti. La seconda di servizio si conferma il suo punto debole, con appena il 42% di punti conquistati. Molto efficace in risposta, la bielorussa ha capitalizzato il 71% dei punti sulla seconda dell'avversaria, convertendo 6 delle 11 palle break avute a disposizione.

Zhang, ritiro e statistiche "gonfiate"

Shuai Zhang arriva a questo incontro da una partita anomala. La tennista cinese ha beneficiato del ritiro di Jelena Ostapenko quando conduceva 6-0, 4-0. Le sue statistiche, di conseguenza, appaiono eccezionali e vanno lette tenendo conto della condizione precaria dell'avversaria.

Zhang ha mostrato solidità al servizio, con una percentuale di prime del 68% e il 90% di punti vinti con questo colpo. Ha tenuto tutti i suoi turni di battuta e, con soli 2 doppi falli, ha dimostrato grande controllo. In risposta ha vinto il 76% dei punti sulla seconda di Ostapenko, sfruttando 5 occasioni di break su 14. Questi numeri, sebbene "gonfiati" dal contesto, indicano che Zhang è entrata nel torneo con grande concentrazione.

Ranking: 1 contro 62

Il divario tra le due giocatrici è evidente osservando la classifica mondiale WTA. Aryna Sabalenka occupa la prima posizione con 8550 punti. Il suo status di numero uno è frutto di una continuità di rendimento ad altissimi livelli. Shuai Zhang si trova alla posizione numero 62, con 1020 punti.

Nonostante la distanza, il suo ranking è in crescita, a testimonianza di un periodo positivo.

Chiave tattica: servizio e aggressività

La chiave del match risiederà sulla capacità di Sabalenka di controllare la propria potenza e il proprio servizio. Se la bielorussa riuscirà a mantenere alta la percentuale di prime palle e a limitare i doppi falli, per Zhang diventerà complicato trovare un varco. La cinese dovrà sperare in una giornata di scarsa vena della sua avversaria, cercando di prolungare gli scambi, muovere la palla e attaccare sistematicamente la seconda di servizio di Sabalenka per provare a costruire le basi di una possibile, clamorosa, sorpresa sul cemento di Toronto.