Il tennista Jack Draper ha vissuto un momento di grande difficoltà emotiva durante il match di primo turno dell’ATP 1000 di Montreal. Sconfitto da Terence Atmane con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2, il britannico non è riuscito a trattenere le lacrime nel corso del terzo set, durante un cambio campo sul 4-1 per il suo avversario. Un’immagine che ha rivelato tutta la frustrazione accumulata nell’ultimo anno, pesantemente segnato da una serie di infortuni.

Il giovane talento, che nella scorsa stagione si era avvicinato ai vertici del tennis mondiale, ha dovuto affrontare numerosi problemi fisici.

In particolare, una contusione ossea al braccio sinistro, subita l'estate precedente, ha compromesso significativamente il suo rendimento e il suo percorso professionale. Questa serie di sfortunati eventi ha causato un drastico calo in classifica, facendolo precipitare dal numero 4 al numero 143 del ranking ATP. Durante l'incontro con Atmane, Draper ha mostrato evidenti difficoltà nel trovare potenza al servizio, specialmente nel set decisivo, e la tensione emotiva è esplosa quando la sconfitta si è fatta ineluttabile.

Il difficile percorso di recupero di Draper

La scena delle lacrime di Draper ha profondamente colpito appassionati e addetti ai lavori, diventando un simbolo di quanto il tennis sia importante per lui e di quanto sia stato arduo affrontare questo periodo.

Il giocatore non ha mai nascosto le complessità legate alla convivenza con gli infortuni e il suo desiderio di ritrovare la migliore forma fisica. Sebbene non siano state rilasciate dichiarazioni ufficiali al termine dell’incontro, la sua reazione in campo ha espresso chiaramente la pressione e la delusione per una stagione che continua a essere caratterizzata da persistenti difficoltà.

Il ritorno in campo e le prossime sfide

Dopo oltre un mese di assenza dai campi, Draper è apparso ancora lontano dalla sua condizione ottimale. Nonostante la sconfitta, il fatto di aver completato l'intero match rappresenta un segnale positivo nel suo percorso di recupero. Il tennista ha già ottenuto una wild card per il tabellone principale del prestigioso torneo di Cincinnati, dove cercherà di lasciarsi alle spalle le recenti delusioni e di ritrovare la fiducia nel proprio tennis. Nel frattempo, il suo avversario, Terence Atmane, si preparerà ad affrontare Karen Khachanov nel prossimo turno.