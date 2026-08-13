Oggi, giovedì 13 agosto 2026, l'attenzione degli Europei di atletica è stata puntata sulla pedana del salto triplo femminile, dove le atlete azzurre Dariya Derkach ed Erika Saraceni sono scese in campo. La competizione, seguita con aggiornamenti in tempo reale, ha visto le due italiane impegnate a contendersi un posto di rilievo sul podio continentale.

La cronaca della gara ha offerto un resoconto dettagliato delle prestazioni di Derkach e Saraceni, mettendo in luce ogni fase della loro partecipazione. L'evento ha generato grande attesa, con le due azzurre determinate a lasciare il segno in questa importante rassegna europea.

Le azzurre in pedana

Le atlete italiane Dariya Derkach ed Erika Saraceni hanno gareggiato oggi, giovedì 13 agosto 2026, agli Europei di atletica leggera. La diretta della competizione ha fornito un flusso costante di aggiornamenti, permettendo di seguire in tempo reale l'evolversi della gara del salto triplo femminile. L'impegno delle due rappresentanti italiane ha catalizzato l'interesse, con la speranza di vederle raggiungere posizioni di prestigio.

Le aspettative sull'atletica italiana

La partecipazione di Dariya Derkach ed Erika Saraceni agli Europei rappresenta un momento significativo per l'atletica italiana. Entrambe le atlete si sono distinte nel corso della stagione, dimostrando di possedere le qualità per ambire a un risultato importante.

L'atmosfera della gara è stata caratterizzata da tensione e grande impegno, elementi che hanno reso la competizione particolarmente avvincente per gli appassionati e per la delegazione azzurra.

Le performance recenti delle azzurre

Dariya Derkach ha affrontato questi Europei in un eccellente stato di forma. La sua stagione è stata coronata da un notevole terzo posto nel meeting Gold del Continental Tour a Zagabria, dove ha raggiunto la misura di 14,51 metri. Questa prestazione la colloca tra le migliori tripliste europee per l'anno 2026, confermando il suo potenziale per le sfide di alto livello.

Anche Erika Saraceni ha mostrato un rientro alle competizioni particolarmente brillante. Dopo un'assenza di 312 giorni dovuta a problemi fisici, Saraceni ha saputo riconquistare il titolo italiano assoluto, stabilendo il suo primato personale con un salto di 14,41 metri.

Questo risultato non solo ha segnato un ritorno trionfale, ma l'ha anche riaffermata tra le principali figure del salto triplo italiano.

I successi recenti di entrambe le atlete sottolineano la loro competitività e alimentano le legittime aspettative per le loro prestazioni in questa importante rassegna continentale. La loro presenza in pedana è un segnale della forza e del talento che l'Italia può esprimere nel salto triplo.