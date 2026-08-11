La seconda giornata degli Europei di atletica a Birmingham si annuncia ricca di emozioni, con numerosi atleti italiani pronti a scendere in pista. L’evento, in corso in Inghilterra, propone un programma intenso che vedrà protagonisti diversi azzurri, tra cui spiccano i nomi di Nadia Battocletti e Marcell Jacobs, attesi per le rispettive finali.

Uno dei momenti clou della giornata sarà la finale dei 5000 metri femminili, dove Nadia Battocletti cercherà di replicare il successo ottenuto due anni fa a Roma. L’attenzione si sposterà poi in serata sulla finale dei 100 metri maschili, con Marcell Jacobs determinato a conquistare uno storico terzo titolo continentale.

Il programma degli azzurri

La mattinata si aprirà alle 11:33 con le qualificazioni del salto in alto maschile, che vedranno impegnati Christian Falocchi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi. Alle 11:35 sarà la volta delle qualificazioni del lancio del disco maschile con Alessio Mannucci, Carmelo Musci ed Enrico Saccomano. Le semifinali dei 400 metri ostacoli femminili, in programma alle 11:45, vedranno in gara Ayomide Folorunso, Alice Muraro e, in caso di qualificazione, Rebecca Sartori.

Il programma mattutino proseguirà con le batterie dei 100 metri maschili (Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo), dei 110 ostacoli maschili (Oliver Mulas), degli 800 metri femminili (Eloisa Coiro) e dei 400 metri ostacoli maschili (Giacomo Bertoncelli, Alessio Sommacal).

La sessione serale, a partire dalle 20:05, includerà le qualificazioni del salto con l’asta femminile (Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo, Virginia Scardanzan) e la finale del lancio del martello maschile, con la possibile presenza di Giorgio Olivieri.

Le finali serali e la copertura televisiva

Alle 20:25 si terrà la finale dei 5000 metri femminili, che vedrà in gara Nadia Battocletti, Federica Del Buono e Micol Majori. Seguiranno le semifinali dei 100 metri ostacoli femminili (Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti) e la finale del salto in lungo maschile con Francesco Inzoli. Alle 21:32 sono previste le semifinali dei 100 metri maschili con Chituru Ali e Marcell Jacobs, a cui potrebbero aggiungersi Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli in caso di qualificazione.

La serata culminerà con le semifinali dei 400 metri maschili (Edoardo Scotti e, se qualificati, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati), la finale dei 100 metri ostacoli femminili e, alle 22:47, l’attesissima finale dei 100 metri maschili, che potrebbe vedere protagonisti Chituru Ali, Marcell Jacobs, Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli.

Per seguire le gare in diretta, la copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 nelle fasce orarie 11:30–13:00, 20:00–20:30 e dalle 21:00 fino al termine. Rai Sport HD trasmetterà dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 20:30 alle 21:00. Gli abbonati potranno accedere alle dirette anche tramite Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 252. Per lo streaming, le opzioni includono Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Il significato degli Europei di atletica

Gli Europei di atletica rappresentano un appuntamento cruciale nel calendario sportivo continentale. La rassegna di Birmingham offre agli atleti italiani l’opportunità di confermare i successi passati e di confrontarsi con i migliori talenti europei. L’elevata attenzione mediatica è alimentata anche dalla presenza di campioni come Jacobs e Battocletti, che hanno contribuito in modo significativo a elevare il profilo dell’atletica italiana a livello internazionale negli ultimi anni.