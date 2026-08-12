La terza giornata dei Campionati Europei di nuoto a Parigi vede l'Italia protagonista. Benedetta Pilato e Carlos D'Ambrosio puntano al podio nelle finali dei 100 rana e 100 stile libero. Pur non favoriti, sono considerati candidati a una medaglia in una giornata ricca di emozioni.

Oltre a Pilato e D'Ambrosio, altri tre italiani gareggeranno nelle finali individuali: Thomas Ceccon (200 dorso), Lisa Angiolini (100 rana) e Luca De Tullio (800 stile libero). Le loro chance di medaglia sono più contenute, ma la presenza di cinque azzurri in finale evidenzia la profondità della squadra.

La staffetta 4x100 stile libero femminile è anch'essa qualificata.

Le ambizioni azzurre e i successi recenti

Benedetta Pilato, ranista affermata, affronta la finale dei 100 metri con la consapevolezza di lottare per il podio, nonostante la concorrenza. Carlos D'Ambrosio, nei 100 stile libero, cercherà di sorprendere. Ceccon, Angiolini e De Tullio completano la rappresentanza italiana.

La giornata precedente ha già portato all'Italia due medaglie d'oro con Nicolò Martinenghi (100 rana) e Simona Quadarella (800 stile libero). Questi successi hanno rafforzato la posizione nel medagliere europeo, alimentando le speranze per i risultati odierni.

Dove seguire le gare: TV e streaming

Le finali dei Campionati Europei di nuoto saranno trasmesse in diretta su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Per lo streaming, sono disponibili Rai Play, Sky Go, NOW e European Aquatics TV. L'ampia copertura permette di seguire tutte le gare in tempo reale, con aggiornamenti costanti sulle performance degli azzurri.

La programmazione include anche le finali di altre discipline acquatiche, come tuffi e nuoto artistico, con dirette su Rai Sport e RaiNews.it. L'attenzione resta sulle prove di nuoto, dove l'Italia mira a incrementare il proprio bottino di medaglie.