Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale dei 200 metri dorso agli Europei di nuoto di Parigi, stabilendo un nuovo record italiano con il tempo di 1’53"96. La competizione, svoltasi il 12 agosto 2026, ha visto l’affermazione dell’ungherese Hubert Kos, che si è aggiudicato l’oro in 1’53"08. L'argento è stato assegnato al greco Apostolos Siskos con 1’53"81, in una gara di alto livello che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

La finale e il podio dei 200 dorso

La finale dei 200 dorso ha confermato il dominio di Hubert Kos, che ha preceduto sul podio Siskos e Ceccon.

L'atleta vicentino ha dimostrato grande determinazione, migliorando il precedente primato nazionale e portandolo a 1’53"96. Questo risultato testimonia la sua costante crescita e la sua elevata competitività nel panorama europeo del nuoto, proiettandolo tra i protagonisti indiscussi della disciplina.

Il significato del bronzo e del nuovo record

Il bronzo ottenuto da Thomas Ceccon rappresenta un successo di grande rilievo per il nuoto italiano, consolidando la posizione dell'atleta tra i principali specialisti europei della disciplina. Il nuovo record italiano evidenzia il suo eccellente stato di forma e la capacità di confrontarsi ai massimi livelli internazionali. La sua performance sottolinea non solo il talento individuale, ma anche la forza e la crescita complessiva del nuoto azzurro, che continua a raccogliere successi.

La specificità del record in vasca lunga

È fondamentale precisare la natura del nuovo primato stabilito da Ceccon. Il precedente record italiano nei 200 dorso era stato fissato dallo stesso atleta con 1’47"49, ma in vasca corta, durante una tappa della Coppa del Mondo a Toronto il 23 ottobre 2025. Il tempo di 1’53"96 realizzato a Parigi si riferisce invece alla vasca lunga, la tipologia di piscina standard per le competizioni maggiori. Questa distinzione è cruciale, poiché le due tipologie di vasca presentano differenze significative. Il nuovo crono di Parigi è quindi il nuovo punto di riferimento per la specialità in vasca lunga, confermando la versatilità e la completezza tecnica dell'atleta.