La situazione delle Dallas Wings nella WNBA si è aggravata dopo la recente sconfitta contro le Minnesota Lynx, un nuovo punto basso per la franchigia texana. Prima della pausa All-Star, le Wings avevano vinto sette delle ultime otto partite, ma ora hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei gare. Questo calo ha permesso alle Washington Mystics di superare Dallas e New York Liberty in classifica, mentre le Lynx hanno consolidato la loro posizione di vertice.

A Minneapolis, le Lynx hanno dominato le Wings con un netto 103-90, grazie a una prestazione storica di Kayla McBride.

L'esterna americana ha stabilito un nuovo record WNBA con dieci triple su quattordici tentativi. McBride ha chiuso con 43 punti, il suo massimo in carriera, guidando Minnesota alla dodicesima vittoria nelle ultime tredici gare. Olivia Miles ha contribuito con una doppia doppia da 20 punti e 13 assist, mentre Napheesa Collier ha aggiunto 17 punti con un'ottima percentuale dal campo.

Dallas in difficoltà: infortuni e rischio playoff

Le Dallas Wings, guidate da Paige Bueckers con 23 punti e otto assist, hanno faticato a tenere il passo, penalizzate dalla scarsa precisione da tre punti (sei triple su venti) e dall'assenza di Jessica Shepard. Shepard, seconda miglior rimbalzista della lega, è uscita nel primo quarto per un infortunio alla caviglia destra e non è più rientrata, lasciando un vuoto sotto canestro.

Aziaha James, dalla panchina, ha segnato 19 punti, e Odyssey Sims ne ha aggiunti 17. La rookie Azzi Fudd ha saltato la seconda partita consecutiva per problemi al ginocchio destro.

La sconfitta contro Minnesota è la terza consecutiva per Dallas, che ora occupa l'ultimo posto utile per i playoff, con Portland distante oltre cinque partite. Il calendario futuro è impegnativo, con le prossime sfide contro Valkyries e Fever. L'incontro contro Toronto, anch'essa in difficoltà, diventa cruciale per interrompere la serie negativa e mantenere vive le speranze di postseason.

Il record di McBride e la corsa ai playoff

La straordinaria performance di Kayla McBride ha segnato la partita e la storia della WNBA: il suo decimo tiro da tre punti, realizzato a poco più di due minuti dalla fine del quarto periodo, ha sancito il nuovo primato assoluto.

Le Lynx, grazie anche a una percentuale del 46,2% da tre (18 su 39), hanno costruito il successo nel secondo tempo, allungando il vantaggio nel terzo quarto e chiudendo la gara senza rischi. Dallas aveva chiuso avanti il primo tempo, ma la reazione di Minnesota è stata immediata e decisiva.

Con questa vittoria, le Minnesota Lynx si confermano in testa alla classifica con 27 successi e solo sette sconfitte, seguite da Valkyries, Aces e Fever. Le Dallas Wings, invece, dovranno ritrovare compattezza e risultati per difendere la posizione playoff, in attesa del rientro degli infortunati e di una svolta nel rendimento.