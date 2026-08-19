Diversi tra i più recenti vincitori del prestigioso premio Silver Slugger stanno affrontando una stagione 2026 decisamente al di sotto delle aspettative. Questo riconoscimento, assegnato annualmente ai migliori battitori per ruolo in entrambe le leghe, ha spesso celebrato atleti capaci di prestazioni eccezionali. Tuttavia, molti dei protagonisti delle ultime edizioni si trovano ora in un periodo di crisi offensiva, con numeri che non riflettono i loro standard abituali.

Le difficoltà dei campioni del 2025

Cal Raleigh, ricevitore dei Seattle Mariners e vincitore del Silver Slugger nel 2025, sta vivendo un'annata particolarmente complicata.

In novantuno partite, Raleigh ha una media battuta di appena .158, accompagnata da tredici fuoricampo e un OPS di .568. Il suo wRC+ di 70 lo posiziona al quinto posto tra i peggiori tra i centosettantacinque giocatori con almeno trecentocinquanta presenze al piatto. Anche Zach McKinstry, utility dei Detroit Tigers e premiato anch'egli nel 2025, è tornato su cifre più in linea con la sua media carriera, registrando quattro fuoricampo e un OPS di .637 in cento gare.

Tra gli esterni, Kyle Tucker, ora in forza ai Los Angeles Dodgers dopo il successo con i Cubs, ha una media di .230 con undici fuoricampo e cinquantaquattro RBI. Le sue prestazioni casalinghe mostrano un ulteriore calo, con una media di .189 e un OPS di .558.

Mookie Betts, stella dei Los Angeles Dodgers e vincitore nel 2024, presenta un OPS di .697, nettamente inferiore al suo standard di carriera di .871, e un OPS+ di 92 contro il suo abituale 133. La stagione di Anthony Santander, passato ai Toronto Blue Jays dopo il premio 2024 con gli Orioles, è stata interamente compromessa da un grave infortunio alla spalla.

Tra infortuni e sospensioni: i vincitori del 2024

La lista delle delusioni continua con Josh Smith, approdato ai Blue Jays dopo aver vinto il Silver Slugger nel 2024 con i Rangers. Smith ha una media di .210 e un OPS di .574; dopo il trasferimento, ha battuto solamente 4 su 21. La stagione di Jurickson Profar, esterno degli Atlanta Braves e Silver Slugger 2024 con i Padres, è stata gravemente compromessa da ben due sospensioni per uso di sostanze vietate, che gli hanno impedito di scendere in campo per l'intera annata 2026.

I campioni del 2023 in affanno

Anche tra i premiati del 2023 si registrano performance deludenti. Marcus Semien, ora ai New York Mets dopo aver vinto il premio con i Rangers, sta vivendo una delle sue peggiori stagioni in carriera, con una media battuta di .210, un OPS di .623 e un OPS+ di 73. Luis Robert Jr., anch'egli ai Mets dopo il successo con i White Sox, ha una media di .214, sei fuoricampo e diciotto RBI in quarantasette partite. Infine, Austin Riley degli Atlanta Braves, vincitore nel 2023, ha una media di .224 con quindici fuoricampo e cinquantotto RBI, ma preoccupa la sua elevata percentuale di strikeout, pari al 31,3%.

Le sfide delle aspettative dopo il successo

Il percorso di giocatori come Cal Raleigh è emblematico delle difficoltà che possono emergere dopo una stagione straordinaria.

Dopo aver sfiorato il premio MVP nel 2025 e aver realizzato sessanta fuoricampo, le aspettative su Raleigh e sulla sua squadra sono cresciute enormemente. Queste pressioni possono influenzare profondamente le prestazioni degli atleti, che si trovano a dover confermare risultati eccezionali in contesti sempre più competitivi. Anche il caso di Paul Skenes, citato come esempio di un atleta che ha compiuto un notevole salto di qualità per poi affrontare momenti di difficoltà, evidenzia come il mantenimento di alti livelli sia una sfida costante. La stagione 2026 si sta rivelando un banco di prova significativo per molti ex vincitori del Silver Slugger, chiamati a ritrovare la loro migliore forma dopo annate da assoluti protagonisti.