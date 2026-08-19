Il reparto dei wide receiver dei Buffalo Bills si trova ad affrontare una situazione delicata. Keon Coleman, uno dei nomi di punta della squadra, è stato infatti avvistato con un tutore alla gamba e non ha preso parte all’allenamento di martedì. La sua assenza, che segue un’analoga osservazione nel post-partita di sabato, segnala una potenziale criticità per la profondità del roster offensivo.

Questa condizione di Coleman, che appare come una misura precauzionale a seguito di un recente infortunio, evidenzia l'urgente necessità per i Bills di considerare soluzioni alternative.

L'obiettivo è evitare di trovarsi impreparati in caso di un'assenza prolungata del giocatore. Il reparto, sebbene sia stato oggetto di miglioramenti durante l'offseason, presenta un netto calo di qualità dopo i primi nomi nella depth chart, rendendo ogni infortunio un potenziale problema significativo per la squadra.

Il mercato dei free agent: nomi sul tavolo

Di fronte a questa incertezza, la dirigenza dei Buffalo Bills sta attivamente valutando diverse opzioni per rafforzare il gruppo dei wide receiver. Tra i nomi ancora disponibili sul mercato dei free agent, spicca Sterling Shepard. Reduce da due stagioni con i Tampa Bay Buccaneers, dove ha totalizzato 39 ricezioni per 371 yard e un touchdown nel 2025, Shepard non è più una minaccia in profondità, ma è considerato un elemento affidabile e di esperienza, ideale per aggiungere profondità al roster e muovere le catene.

Un'altra possibilità è rappresentata da Curtis Samuel, un giocatore che vanta già esperienza con i Bills e con il quarterback Josh Allen. Nella scorsa stagione, Samuel ha collezionato sette ricezioni per 81 yard in sei presenze. Questa prestazione segue un 2024 in cui aveva registrato 31 ricezioni per 253 yard e un touchdown. Samuel offre velocità e versatilità, caratteristiche che potrebbero essere sfruttate con una certa creatività nelle formazioni offensive, rendendolo un'opzione interessante per il reparto.

Infine, il nome di Tyreek Hill rimane un'opzione sullo sfondo. Il giocatore, attualmente senza squadra a seguito di un infortunio al ginocchio subito nel 2025, si configura più come un'opzione di lungo termine che come una soluzione immediata per i Bills.

Hill ha recentemente dichiarato di non avere "alcuna forza nella gamba sinistra", sollevando dubbi significativi sulla sua effettiva disponibilità per l'inizio della stagione. Tuttavia, se dovesse riuscire a recuperare anche solo parzialmente la forma fisica pre-infortunio, potrebbe rappresentare un'aggiunta di notevole valore per la squadra di Buffalo nella seconda parte della stagione, specialmente considerando il bisogno di deep threat.

L'impatto dell'infortunio sulla profondità del roster

L'infortunio di Keon Coleman evidenzia l'importanza cruciale per una squadra NFL di disporre di alternative pronte e affidabili, in particolare in ruoli chiave come quello dei wide receiver. Anche in previsione di un eventuale rientro di Coleman, la dirigenza dei Bills dovrà probabilmente mantenere un monitoraggio costante del mercato per prevenire future situazioni di emergenza.

L'attuale scenario suggerisce che la squadra potrebbe orientarsi verso un innesto di esperienza, privilegiando giocatori già abituati alla pressione della NFL e in grado di integrarsi rapidamente negli schemi offensivi.

La decisione finale dipenderà dall'evoluzione delle condizioni di Coleman e da un'attenta valutazione delle opzioni disponibili. Tuttavia, la necessità di rafforzare il reparto dei ricevitori appare chiara per assicurare la competitività e la continuità dei Buffalo Bills nel corso della stagione.