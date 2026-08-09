Una scena surreale ha caratterizzato un incontro della Serie B uruguaiana tra Uruguay Montevideo e Paysandu. Un fallo laterale ha innescato un incidente stradale di proporzioni inattese. Al ventiquattresimo minuto, il pallone è finito oltre la rete di recinzione, precipitando direttamente sull’autostrada adiacente allo stadio e generando conseguenze impreviste.

Il pallone ha iniziato a rimbalzare pericolosamente tra i veicoli. Mentre un pullman e diverse auto sono riusciti a schivarlo, una monovolume bianca non è stata altrettanto fortunata. Il conducente, pur rallentando, ha colpito il pallone, cogliendo di sorpresa gli automobilisti che lo seguivano.

L'esito è stato un tamponamento inevitabile. La partita, nonostante l'accaduto, è proseguita senza interruzioni.

Le condizioni dell'impianto sportivo

L'incontro si è disputato in uno stadio modesto, con tribune essenziali e una rete di recinzione alta appena un paio di metri. Questa configurazione ha facilitato l'uscita del pallone dal campo, facendolo finire direttamente sulla strada adiacente. L'episodio ha messo in luce le condizioni non ottimali dell'impianto, che non garantisce una separazione adeguata tra l'area di gioco e il traffico esterno, sollevando interrogativi sulla sicurezza degli impianti sportivi.

La dinamica confermata

La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita in dettaglio: durante la partita tra Uruguay Montevideo e Paysandú per la Segunda División, un pallone è uscito dal Parque ANCAP finendo sulla strada.

Questa circostanza ha costretto diversi conducenti a frenare bruscamente, e uno di loro non è riuscito a fermarsi in tempo, impattando contro il veicolo che lo precedeva. L'episodio ha così confermato che il pallone ha causato frenate improvvise e un conseguente tamponamento tra i veicoli.

La sequenza dei fatti è stata chiaramente ricostruita: un fallo laterale, il pallone che finisce in autostrada, il contatto con una monovolume e il conseguente tamponamento a catena. L'episodio ha generato curiosità e ironia, ma ha anche innescato importanti riflessioni sulla sicurezza degli impianti sportivi e sulla necessità di garantire adeguate protezioni per evitare simili inconvenienti nel futuro del calcio uruguaiano.