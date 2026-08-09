Oggi, domenica 9 agosto 2026, la MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Silverstone. Sul circuito britannico, Jorge Martin, vincitore della gara sprint di ieri, partirà dalla pole position. Il pilota dell’Aprilia è il leader del Mondiale piloti con 220 punti e 17 di vantaggio su Ai Ogura.

La griglia di partenza

La griglia di partenza del GP di Silverstone vede Jorge Martin in pole, seguito da: Raul Fernandez, Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Iker Lecuona, Jack Miller, Joan Mir, Fabio Quartararo, Diogo Moreira, Luca Marini, Francesco Bagnaia, Alex Rins, Brad Binder, Enea Bastianini, Cal Crutchlow, Pol Espargaro, Toprak Razgatlioglu e Augusto Fernandez.

Orario e copertura TV in Italia

La gara è in programma oggi alle 14:00 sul circuito di Silverstone. La diretta sarà trasmessa su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8, ma in differita, alle ore 17:00.

La gara nel mondo: copertura internazionale

In Spagna, il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP sarà trasmesso da DAZN e Movistar+. In America Latina (Argentina, Cile, Messico, Colombia, Perù) la copertura è affidata a ESPN. Negli Stati Uniti, la gara sarà disponibile su NBC Sports e CNBC.

Il programma del weekend di gara

Il weekend di gara ha seguito il consueto programma: warm-up domenica mattina e gara alle 14:00. Tutte le sessioni sono state disponibili in diretta su Sky Sport MotoGP.