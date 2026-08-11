Il Field of Dreams Game, uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi della stagione di Major League Baseball, si prepara a un'edizione storica. I Minnesota Twins e i Philadelphia Phillies si sfideranno tra i celebri campi di mais di Dyersville, in Iowa, in un evento che, per la prima volta, sarà trasmesso in esclusiva su Netflix. La partita, ispirata all'iconico film con Kevin Costner del 1989, si svolgerà giovedì sera, segnando una svolta significativa per la MLB nell'ambito delle trasmissioni in streaming.

La decisione di affidare la diretta a una piattaforma digitale suscita, tuttavia, alcune preoccupazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Netflix ha infatti debuttato recentemente nel mondo delle trasmissioni sportive dal vivo, incontrando risultati controversi. Durante la partita inaugurale della stagione 2026, che ha visto contrapporsi i New York Yankees e i San Francisco Giants, la piattaforma ha registrato diverse difficoltà: un'introduzione eccessivamente prolungata ha causato un ritardo di quasi mezz'ora nel primo lancio, e la telecronaca non è riuscita a infondere l'entusiasmo tipico di un evento di tale portata. Anche la diretta dell'Home Run Derby ha evidenziato problematiche, con una copertura dispersiva e palesi difficoltà tecniche nel seguire l'azione in campo.

Le aspettative di Netflix e il possibile ruolo di Kevin Costner

Consapevole delle criticità emerse, Netflix ha dichiarato di voler adottare un approccio più sobrio per il Field of Dreams Game. Gabe Spitzer, vicepresidente sport della piattaforma, ha affermato: "Questo è per noi un esercizio di non voler strafare o complicare troppo le cose. È una partita importante per entrambe le squadre in ottica playoff, in un luogo iconico, e vogliamo lasciare che sia l'atmosfera a parlare". Spitzer ha inoltre lasciato intendere una possibile partecipazione di Kevin Costner, protagonista del celebre film, alla trasmissione, senza però specificare i dettagli del suo coinvolgimento.

L'obiettivo dichiarato è quello di valorizzare la magia del luogo e la profonda tradizione che l'evento rappresenta per il baseball americano, evitando eccessi e puntando sull'autenticità dell'esperienza offerta agli spettatori.

Storia e tradizione del Field of Dreams Game

Il Field of Dreams Game è stato introdotto dalla Major League Baseball nel 2021, con la costruzione di un campo temporaneo adiacente al set originale del film a Dyersville. La prima edizione, svoltasi il 12 agosto 2021, vide i Chicago White Sox battere i New York Yankees con il punteggio di 9-8. La seconda partita, l'11 agosto 2022, vide i Chicago Cubs prevalere sui Cincinnati Reds per 4-2. Dopo una pausa necessaria per importanti lavori di ampliamento e rinnovamento dell'impianto, la partita torna per la terza volta, confermando il fascino unico di questa tradizione.

L'edizione di quest'anno, che vedrà protagonisti Minnesota Twins e Philadelphia Phillies, sarà preceduta da una partita di Triple-A l'11 agosto.

La diretta principale del Field of Dreams Game avrà inizio alle 19:30 ET, con il pre-partita già dalle 18:30 ET. La trasmissione esclusiva su Netflix rappresenta una sfida importante per la piattaforma, chiamata a dimostrare di aver imparato dagli errori del passato e a restituire al pubblico l'emozione autentica di uno degli eventi più iconici del baseball.