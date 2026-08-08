Dall'aeroporto di Fiumicino, in partenza per la rassegna continentale, il campione italiano del salto in lungo, Mattia Furlani, ha espresso entusiasmo e determinazione. Nonostante le recenti sfide fisiche, l'atleta azzurro si è mostrato pronto a scendere in pedana, con spirito combattivo. Pur ammettendo di non essere al top della forma, Furlani ha dichiarato: «È sempre bello partecipare ad una rassegna continentale. Non sono al top della condizione, ma non vedo l’ora di scendere in pedana».

A rafforzare il clima positivo nella delegazione azzurra, il triplista Andy Diaz ha offerto un quadro rassicurante della sua condizione.

Con sicurezza e ottimismo, Diaz ha affermato: «Sto bene. Ho buone sensazioni», suggerendo una preparazione solida e fiducia per l'importante appuntamento sportivo.

Il Percorso di Recupero di Mattia Furlani

Il cammino di Mattia Furlani verso questa competizione è stato segnato da un significativo periodo di recupero. L'atleta ha affrontato le conseguenze di un infortunio al bicipite femorale destro, che lo aveva costretto al ritiro da una tappa della Diamond League in Cina. Questo evento ha rappresentato una battuta d'arresto nella sua stagione. Il suo rientro in gara è avvenuto con estrema cautela e gradualità, seguendo un programma mirato alla piena riabilitazione. L'obiettivo primario del percorso è ritrovare la piena competitività per affrontare le principali manifestazioni internazionali.

Spirito di Squadra e Determinazione del Gruppo Azzurro

Le dichiarazioni di Mattia Furlani e Andy Diaz riflettono un clima generale di fiducia e profonda determinazione che pervade l'intero gruppo azzurro. Questo spirito è significativo, considerando che diversi atleti potrebbero aver affrontato difficoltà fisiche o recuperi. Nonostante le sfide, l'obiettivo collettivo rimane chiaro: dare il massimo in questa competizione di alto livello continentale, onorando la maglia azzurra e lottando per i migliori risultati, dimostrando la resilienza e la passione degli atleti italiani.