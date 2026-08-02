Il mercato della Major League Baseball potrebbe vivere un'inattesa svolta: i Seattle Mariners stanno valutando la cessione del loro lanciatore di punta, George Kirby. Questa mossa, che arriva dopo una stagione al di sotto delle aspettative e una recente serie di sconfitte (otto nelle ultime dieci partite), mira a rilanciare le ambizioni della squadra in vista della trade deadline.

Diverse franchigie hanno già avviato contatti con i Mariners per un possibile scambio. Un dirigente della squadra ha confermato l'apertura a "qualsiasi opzione". Nonostante una media ERA di 3.98 e un tasso di strikeout ai minimi in carriera, Kirby mantiene un alto valore grazie al suo controllo d'élite, un repertorio di lanci profondo, un FIP di 3.31 e un contratto che lo lega alla squadra fino al 2028.

Queste caratteristiche lo rendono uno dei nomi più interessanti sul mercato, escludendo Tarik Skubal. I Mariners, pur non volendo una "fire sale", sperano di cedere un surplus di lanciatori per rafforzare un attacco in difficoltà, cercando un equilibrio tra battitori pronti per la MLB e prospetti di valore.

Le proposte di scambio per George Kirby

I Chicago Cubs emergono come un potenziale acquirente, offrendo un pacchetto che potrebbe includere il potente battitore destro Seiya Suzuki, ideale per una squadra che fatica contro i lanciatori mancini e necessita di più fuoricampo. Sebbene Suzuki sia un "rental" (contratto in scadenza), i Mariners non intendono compromettere il resto della stagione.

L'offerta dei Cubs si completerebbe con prospetti come Ballesteros, ex top-100 che ha già mostrato buone cose in MLB, e Conrad, prima scelta al draft dell'anno scorso, ora ristabilito da un infortunio. Questo scambio darebbe un'iniezione di energia all'attacco di Seattle per il 2026 e oltre.

I Braves si trovano in una posizione diversa, non avendo un battitore di calibro MLB da offrire. Tuttavia, possono compensare con un'offerta di lanciatori promettenti, guidata da Smith-Shawver, che ha già mostrato un grande potenziale in MLB ed è tornato in campo dopo un intervento chirurgico. Atlanta includerebbe anche importanti prospetti come Hartman, una delle rivelazioni della Minor League con potenziale elite di potenza e velocità, e Gil, un interbase veloce che potrebbe esplodere se migliorasse la sua potenza al piatto.

I Mariners potrebbero così rimpiazzare Kirby con Smith-Shawver, acquisendo al contempo un prospetto di posizione tra i migliori 25.

Infine, i Milwaukee Brewers necessitano di un braccio affidabile dietro Jacob Misiorowski, data l'incertezza sugli infortuni nella loro rotazione. Kirby, con il suo contratto controllato per più anni, si adatterebbe perfettamente. Sebbene non abbiano una soluzione "MLB-ready" per l'attacco, un battitore destro come Sanchez potrebbe coprire prima base e DH. La vera scommessa dei Brewers sarebbe offrire Peña, un prospetto di alto livello bloccato dal numero uno del baseball, Jesus Made, e Fischer, un giocatore polarizzante con grande potenza ma problemi di contatto.

Seattle potrebbe trovare in Fischer la soluzione per la mancanza di potenza tra gli interni. Questo pacchetto migliorerebbe la lineup attuale e ricaricherebbe il sistema di farm.

La strategia dei Mariners e il valore di Kirby

La dirigenza di Seattle non sembra intenzionata a svendere il proprio talento, ma piuttosto a valutare offerte che possano garantire un equilibrio tra presente e futuro. L'obiettivo resta quello di rilanciare la squadra senza rinunciare alla competitività immediata, sfruttando la possibilità di scambiare un lanciatore di valore per ottenere risorse preziose in attacco e nel vivaio. George Kirby, nonostante le difficoltà recenti, mantiene un alto valore grazie al controllo contrattuale e alle sue qualità tecniche.

Le squadre interessate sono chiamate a bilanciare l'impatto immediato con la prospettiva di crescita, in un mercato che vede pochi lanciatori di pari livello disponibili. La scelta dei Mariners sarà determinante per il futuro della franchigia e potrebbe influenzare gli equilibri della lega nella seconda parte della stagione.