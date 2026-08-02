Alexandra Eala ha conquistato un traguardo significativo al Mubadala DC Open di Washington, raggiungendo la sua prima finale in carriera su cemento. La giovane tennista filippina, di ventuno anni, ha superato l'ex numero uno del mondo Naomi Osaka con un convincente 6-4, 6-2. Questa vittoria rappresenta la sua settima affermazione stagionale contro una giocatrice Top 20, a testimonianza di una crescita costante nel circuito WTA. Al termine dell'incontro, Eala ha espresso la sua soddisfazione: "Sono super orgogliosa della mia prestazione. Penso di aver giocato davvero bene, ho avuto una grande mentalità e sono rimasta concentrata tutto il giorno".

La partita è stata caratterizzata dalla capacità di Eala di capitalizzare i momenti cruciali, convertendo quattro delle dodici palle break create e mettendo in difficoltà Osaka con risposte incisive e precise. Un elemento chiave della sua strategia è stata l'efficacia del servizio, in particolare della seconda, che pur essendo considerata il suo colpo meno solido, le ha permesso di vincere quindici dei diciannove punti giocati, inclusi nove su dieci nel primo set. La scelta di Osaka di non modificare la propria posizione in risposta ha giocato a favore di Eala, che ha saputo mantenere il controllo degli scambi e costringere la giapponese, due volte campionessa degli US Open, a posizioni scomode.

Eala: carattere e determinazione in campo

Nel corso del match, Eala ha dimostrato notevole maturità tattica e mentale, non lasciandosi sopraffare dalla potenza di Osaka. Dopo aver ottenuto un break per il 2-1 nel primo set, ha subito il controbreak ma ha saputo reagire prontamente, strappando nuovamente il servizio all'avversaria nel nono gioco e chiudendo il parziale con autorità. Il secondo set ha visto Osaka commettere un doppio fallo decisivo che ha regalato a Eala il break iniziale, permettendole di portarsi rapidamente sul 2-0. Nonostante la resistenza di Osaka, che ha salvato quattro palle break e messo a segno un ace in un game combattuto di nove minuti, Eala ha mantenuto la calma e ha sigillato la vittoria in settantasei minuti, portando il suo bilancio stagionale a ventisette vittorie e diciassette sconfitte.

Riflettendo sull'importanza dell'incontro, Eala ha commentato: "Ha sicuramente un'aura e una potenza che posso confermare. Ricordo di averla vista nelle finali degli Australian Open e degli US Open, quindi è stata davvero una grande esperienza condividere il campo con lei. Sono molto felice di aver potuto esprimere questo livello contro di lei".

La finale contro Jessica Pegula e il percorso nel torneo

Con questo prestigioso successo, Eala si è guadagnata l'accesso alla finale, dove affronterà la testa di serie numero uno, Jessica Pegula. L'americana, numero tre del ranking mondiale, ha raggiunto l'atto conclusivo superando Diana Shnaider con il punteggio di 7-5, 6-4. Per Eala, questa è la sua seconda finale a livello WTA, dopo quella persa sull'erba di Eastbourne nel 2025.

Le due tenniste si sono già incontrate in passato, con Pegula che si è imposta in tre set nella semifinale del Miami Open nel marzo 2025.

Il cammino di Eala verso la finale di Washington è stato costellato di sfide importanti. Nei quarti di finale, ha eliminato la decima testa di serie Elina Svitolina, e in un turno precedente, ha rimontato contro la cinese Qinwen Zheng, vincendo 4-6, 6-4, 6-1. Dopo quella partita, Eala aveva dichiarato: "Penso che la comunità qui a D.C. sia fantastica. C'era una grande atmosfera per entrambe le giocatrici e sono davvero felice della mia vittoria". Ora, la tennista filippina si prepara ad affrontare un'altra Top 10 con l'obiettivo di conquistare il suo primo titolo su cemento.